прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 13 марта. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Денвер с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» в Западной конференции занимает 2-е место. У команды положительный баланс: 48 побед и 17 поражений

Последние матчи: Продолжается домашняя серия игр у «шпор», в минувшем туре баскетболисты «Сан-Антонио» одержали победу в матче против «Бостона» (125:116). Ключевую роль в победе команды сыграл Виктор Вембаньяма, оформив дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Сан-Антонио» одержал пятую победу подряд, помимо игры с «Бостоном», «шпоры» переиграли «Хьюстон» (145:120), «Лос-Анджелес Клипперс» (116:112), «Детройт» (121:106), «Филадельфию» (131:91).

«Денвер»

Турнирная таблица: «Денвер» сражается за место в первой тройке Западной конференции. На данный момент «самородки» расположились на 5-й строчке при 40 победах и 26 поражениях.

Последние матчи: «Наггетсы» на своей арене одержали победу над «Хьюстоном» (129:93). Канадский защитник Джамал Мюррэй набрал в матче 30 очков.

Не сыграют: Лидер «самородков» Никола Йокич вернулся в строй после травмы колена. В лазарете команды остались Тамар Бэйтс и Пэйтон Уотсон.

Состояние команды: «Денверу» удалось прервать чёрную серию игр, ранее команда проиграла в поединках против «Оклахомы» (126:129) и «Нью-Йорка» (103:142).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2-е место в Западной конференции

«Денвер» занимает 5-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Сан-Антонио» обыграл «Денвер» (139:136)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.44. На победу «Денвера» — 2.80.

ТБ 238.5 и ТМ 238.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» и «Денвер» в этом сезоне уже встречались, «шпоры» выиграли у «самородков» с разницей в 3 очка. Оба клуба сейчас на ходу, но есть один нюанс: «Денвер» в играх с командами верхней части турнирной таблицы Востока и Запада играет крайне неудачно, поражения от «Оклахомы» и «Нью-Йорка» — тому подтверждение. Остановим наш выбор в пользу «Сан-Антонио».

1.90 Фора «Сан-Антонио» (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Сан-Антонио» — «Денвер» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-5.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первой личной встрече баскетболисты «Сан-Антонио» и «Денвера» набрали на двоих 275 очков.

2.30 ТБ 243.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Сан-Антонио» — «Денвер» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 243.5 с коэффициентом 2.30.