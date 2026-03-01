прогноз на матч НБА, ставка за 1.86

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 2 марта. Начало встречи — в 04:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 1.86.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Кельты» расположились на второй строчке Восточной конференции, в 59 матчах «Бостон» одержал 39 побед и потерпел 20 поражений.

Последние матчи: «Бостон» на домашней арене одержал победу над командой «Бруклин» (148:111). В составе «Селтикс» результативной игрой отметился Джейлен Браун, защитник отправил в кольцо 28 очков, совершил 7 подборов и отдал 9 передач.

Не сыграют: В лазарете «кельтов» с травмой ахилла находится Джейсон Тейтум.

Состояние команды: В последних матчах «Бостон» одержал победы в матчах против «Финикса» (97:81), «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:89), «Голден Стэйт» (121:110), а также уступил «Денверу» (84:103).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «76-е» занимают шестое место в Восточной конференции, одержав 33 победы и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: Защитник команды Тайриз Макси сыграл важную роль в матче против «Майами», оформив дабл-дабл из 28 очков и 11 передач. «Филадельфия» в итоге одержала победу над «хитовцами» со счётом 124:117.

Не сыграют: Под вопросом участие Джоэла Эмбиида, лидер «76-х» выбыл из строя из-за травмы бедра.

Состояние команды: Победная серия «Филадельфии» насчитывает три матча. Ранее команда переиграла «Индиану» (135:114) и «Миннесоту» (135:108).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

«Филадельфия» занимает 6-е место в Восточной конференции

«Бостон» одержал победу над «Филадельфией» (109:108)

«Филадельфия» переиграла «кельтов» со счётом 102:100

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.23. На победу «Филадельфии» — 4.15.

ТБ 220.5 и ТМ 220.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Обе команды находятся на подъеме и занимают места в первой шестёрке Восточной конференции. В среднем за матч «Бостон» и «Филадельфия» забрасывают по 115 очков. Можно рассмотреть ставку на индвидуальный тотал «Бостона».

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» больше (115.5) с коэффициентом 1.86.

Прогноз: В предыдущих очных матчах баскетболисты «Бостона» и «Филадельфии» забросили друг другу 202 и 217 очков.

Ставка: ТМ 220.5 с коэффициентом 1.94.