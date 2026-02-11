«Кельты» проявят мастерство при своих болельщиках?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 12 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции, «Селтикс» в 53 встречах регулярного чемпионата одержал 34 победы и потерпел 19 поражений.

Последние матчи: «Бостонские кельты» проиграли на своей арене «Нью-Йорку» (89:111).

Не сыграют: В составе «кельтов» из-за травм не сыграют Джейсон Тейтум и Сэм Хаузер.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась победная серия из пяти матчей, в которую вошли игры против «Майами» (98:96), «Хьюстона» (114:93), «Далласа» (110:100), «Милуоки» (107:79), «Сакраменто» (112:93).

«Чикаго»

Турнирная таблица: «Чикаго» опустился на одну строчку в Восточной конференции и расположился на 11 месте, одержав 24 победы и проиграв в 30 встречах.

Последние матчи: Иллинойский клуб на выезде проиграл «Бруклину» (115:123).

Не сыграют: Зак Коллинс выбыл из строя команды из-за травмы пальца, у Тре Джонса врачи диагностировали мышечную травму.

Состояние команды: «Быки» проиграли в пяти матчах подряд, уступив также в играх против «Денвера» (120:136), «Торонто» (107:123), «Милуоки» (115:131), «Майами» (91:134).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции

«Чикаго» занимает 11 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Бостон» и «Чикаго» обменялись победами

«Бостон» выиграл у «Чикаго» (115:101)

«Чикаго» переиграл «кельтов» со счетом 114:111

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Чикаго» — 6.75.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В этом сезоне «Бостон» и «Чикаго» обменялись победами, «кельты» сейчас на ходу и наверняка, переиграют иллинойсцев в предстоящем поединке.

1.80 Фора «Бостона» (-12.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Бостон» — «Чикаго» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Бостона» (-12.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.70 ТБ 226.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч «Бостон» — «Чикаго» принесёт прибыль 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.70.