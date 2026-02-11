В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 12 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск.
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции, «Селтикс» в 53 встречах регулярного чемпионата одержал 34 победы и потерпел 19 поражений.
Последние матчи: «Бостонские кельты» проиграли на своей арене «Нью-Йорку» (89:111).
Не сыграют: В составе «кельтов» из-за травм не сыграют Джейсон Тейтум и Сэм Хаузер.
Состояние команды: Прервалась победная серия из пяти матчей, в которую вошли игры против «Майами» (98:96), «Хьюстона» (114:93), «Далласа» (110:100), «Милуоки» (107:79), «Сакраменто» (112:93).
«Чикаго»
Турнирная таблица: «Чикаго» опустился на одну строчку в Восточной конференции и расположился на 11 месте, одержав 24 победы и проиграв в 30 встречах.
Последние матчи: Иллинойский клуб на выезде проиграл «Бруклину» (115:123).
Не сыграют: Зак Коллинс выбыл из строя команды из-за травмы пальца, у Тре Джонса врачи диагностировали мышечную травму.
Состояние команды: «Быки» проиграли в пяти матчах подряд, уступив также в играх против «Денвера» (120:136), «Торонто» (107:123), «Милуоки» (115:131), «Майами» (91:134).
Статистика для ставок
- «Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции
- «Чикаго» занимает 11 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Бостон» и «Чикаго» обменялись победами
- «Бостон» выиграл у «Чикаго» (115:101)
- «Чикаго» переиграл «кельтов» со счетом 114:111
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. На победу «Чикаго» — 6.75.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: В этом сезоне «Бостон» и «Чикаго» обменялись победами, «кельты» сейчас на ходу и наверняка, переиграют иллинойсцев в предстоящем поединке.
Ставка: Фора «Бостона» (-12.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 226.5 с коэффициентом 1.70.