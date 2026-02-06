В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 7 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.
«Милуоки»
Турнирная таблица: От зоны плей-ин в Восточной конференции «Милуоки» отстаёт на 4 победы, однако о выходе в финальную часть ассоциации говорить преждевременно, впереди ещё половина пути в регулярном чемпионате. На данный момент «баксы» занимают 12 место, одержав 20 побед и потерпев 29 поражений.
Последние матчи: «Милуоки» одержал тяжелую победу в поединке против «Нью-Орлеана» (141:137 — после овертайма). Основное время поединка завершилось вничью (128:128). Вклад в победу команды внёс Райан Роллинс, который набрал 27 очков.
Не сыграют: С травмой шеи в лазарете «Милуоки» находится Торин Принс, из строя выбыл лидер «баксов» Яннис Адетокунбо, у которого врачи диагностировали травму икры. На площадку также не выйдут Бобби Портис и Гари Харрис.
Состояние команды: В последних матчах «Милуоки» одержали победу над «Чикаго» (131:115), но проиграл в играх против «Бостона» (79:107), «Вашингтона» (99:109) и «Филадельфии» (122:139).
«Индиана»
Турнирная таблица: «Индиана» занимает последнее 15 место в Восточной конференции, «иноходцы» одержали 13 побед и проиграли в 38 встреч.
Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты из Индианаполиса проиграли джазменам из «Юты» (122:131).
Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыл лидер Тайриз Хэлибертон, а с травмой ноги в лазарете клуба из Индианаполиса находится Оби Топпин.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Индиана» переиграла «Атланту» (129:124), «Чикаго» (113:110) и уступила «Хьюстону» (114:118), «Атланте» (116:132).
Статистика для ставок
- «Милуоки» занимает 12 место в Восточной конференции
- «Индиана» занимает 15 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Милуоки» дважды переиграл «Индиану» (111:94, 117:115)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Индиана» — 3.95.
ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Милуоки» в этом сезоне дважды обыграл «иноходцев», сначала с разницей в 17 очков, а затем в 2 пункта. Не исключаем, что баскетболисты из Висконсина снова добьются успеха в игре против «Индианы».
Ставка: Фора «Милуоки» (-5.5) с коэффициентом 2.37.
Прогноз: В среднем за матч «Милуоки» и «Индианы» забросили друг другу 215 очков.
Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.87.