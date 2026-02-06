«Милуоки» не даст «иноходцам» не единого шанса?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.37

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 7 февраля. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Милуоки»

Турнирная таблица: От зоны плей-ин в Восточной конференции «Милуоки» отстаёт на 4 победы, однако о выходе в финальную часть ассоциации говорить преждевременно, впереди ещё половина пути в регулярном чемпионате. На данный момент «баксы» занимают 12 место, одержав 20 побед и потерпев 29 поражений.

Последние матчи: «Милуоки» одержал тяжелую победу в поединке против «Нью-Орлеана» (141:137 — после овертайма). Основное время поединка завершилось вничью (128:128). Вклад в победу команды внёс Райан Роллинс, который набрал 27 очков.

Не сыграют: С травмой шеи в лазарете «Милуоки» находится Торин Принс, из строя выбыл лидер «баксов» Яннис Адетокунбо, у которого врачи диагностировали травму икры. На площадку также не выйдут Бобби Портис и Гари Харрис.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «Милуоки» одержали победу над «Чикаго» (131:115), но проиграл в играх против «Бостона» (79:107), «Вашингтона» (99:109) и «Филадельфии» (122:139).

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» занимает последнее 15 место в Восточной конференции, «иноходцы» одержали 13 побед и проиграли в 38 встреч.

Последние матчи: В рамках минувшего тура баскетболисты из Индианаполиса проиграли джазменам из «Юты» (122:131).

Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыл лидер Тайриз Хэлибертон, а с травмой ноги в лазарете клуба из Индианаполиса находится Оби Топпин.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Индиана» переиграла «Атланту» (129:124), «Чикаго» (113:110) и уступила «Хьюстону» (114:118), «Атланте» (116:132).

Статистика для ставок

«Милуоки» занимает 12 место в Восточной конференции

«Индиана» занимает 15 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Милуоки» дважды переиграл «Индиану» (111:94, 117:115)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. На победу «Индиана» — 3.95.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Милуоки» в этом сезоне дважды обыграл «иноходцев», сначала с разницей в 17 очков, а затем в 2 пункта. Не исключаем, что баскетболисты из Висконсина снова добьются успеха в игре против «Индианы».

2.37 Фора «Милуоки» (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Милуоки» — «Индиана» позволит вывести на карту выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Фора «Милуоки» (-5.5) с коэффициентом 2.37.

Прогноз: В среднем за матч «Милуоки» и «Индианы» забросили друг другу 215 очков.

1.87 ТБ 225.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Милуоки» — «Индиана» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.87.