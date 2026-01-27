прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 28 января. Начало встречи — в 05:00 по мск.

«Денвер»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Денвер» расположился на 3 месте. «Наггетсы» в 46 матчах одержали 31 победу и потерпели 15 поражений.

Последние матчи: «Денвер» в гостях одержал победу над «Милуоки» (102:100). Ключевую роль в победе сыграл Джулиан Строутер, который отправил в кольцо 20 очков.

Не сыграют: Лидер «самородков» Никола Йокич пропустит игру из-за травмы колена. Из строя команды выбыли Тамар Бэйтс, Кэмерон Джонсон и Йонас Валанчюнас.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних играх регулярного чемпионата «Денвер» одержал победы в матче против «Вашингтона» (107:97, 121:115) и проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:115), «Шарлотт» (87:110).

«Детройт»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Детройт» занимает 1 место, в 44 встречах лидер турнира одержал 33 победы и проиграли в 11 встречах.

Последние матчи: «Детройт» на домашней арене нанёс поражение «Сакраменто» (139:116). Лучшей результативной игрой отметился Кейд Каннингем, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 11 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Детройт» выиграл у «Нью-Орлеана» (112:104), «Бостона» (104:103), «Индианы» (121:78) и проиграл «Хьюстону» (104:111).

Статистика для ставок

«Денвер» занимает 3 место в Западной конференции

«Детройт» занимает 1 место в Восточной конференции

«Денвер» и «Детройт» в этом сезоне еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Детройт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. На победу «Денвера» — 3.10.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Детройт» сейчас на ходу, команда не должна встретить серьезного сопротивления со стороны «Денвера». У «самородков» большие проблемы с составом, не сыграет ключевой игрок Никола Йокич. Плюс в лазарете «наггетсов» еще есть парочка травмированных игроков. У «Детройта» — все баскетболисты в строю и готовы дать бой сопернику.

2.07 Фора «Детройта» (-8.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Денвер» — «Детройт» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Детройта» (-8.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 219.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Денвер» — «Детройт» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.90.