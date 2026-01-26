прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Атланте на «Стейт Фарм Арене» 27 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Атланта»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 10 место, в 47 матчах регулярного чемпионата «ястребы» одержали 22 победы и потерпели 25 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты из Джорджии переиграли «Финикс» (110:103). Вклад в победу команды внёс Ониека Оконгву, форвард отправил в кольцо соперника 25 очков, совершил 5 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: Из-за травмы ахилла игру против «кельтов» пропустит латвийский форвард Кристапс Порзингис.

Состояние команды: «Атланта» одержала победу во втором матче подряд, переиграв также «Мемфис» (124:122). До этого у «ястребов» была проигрышная серия из четырёх матчей, в которых «Хокс» уступил «Милуоки» (110:112), «Бостону» (106:132), «Портленду» (101:117) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:141).

«Индиана»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Индиана» расположилась на 14 месте, одержав 11 побед и проиграв в 35 встречах.

Последние матчи: «Индиана» в гостях переиграла действующего чемпиона — «Оклахому» (117:114). Ключевую роль в поединке сыграл Эндрю Нембхард, оформив дабл-дабл из 27 очков и 11 передач.

Не сыграют: «Иноходцы» по-прежнему не могут рассчитывать на трех своих основных игроков: в лазарете команды Тайриз Хэлибертон (травма ахилла) и Оби Топпин (травма ноги).

Состояние команды: Баскетболистам из Индианаполиса удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей, «иноходцы» до встречи с «громобойцами» проиграли «Бостону» (104:119), «Филадельфии» (104:113) и «Детройту» (78:121).

Статистика для ставок

«Атланта» занимает 10 место в Восточной конференции

«Индиана» занимает 14 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Атланта» выиграла у «Индианы» (128:108)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атланта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. На победу «Индианы» — 2.85.

ТБ 233.5 и ТМ 233.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции, однако «иноходцам» удалось прервать проигрышную серию, таким образом баскетболисты из Индианаполиса вполне способны дать бой игрокам из Джордждии.

Ставка: Фора «Индианы» (+4.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: «Атланта» и «Индиана» в первой очной встрече сезона забросили друг другу 236 очков.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 1.87.