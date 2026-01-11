Кто одержит победу в битве лидеров?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.13

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 11 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» в Восточной конференции занимает 2 место, в 37 матчах регулярного чемпионата «кельты» одержали 24 победы и потерпели 13 поражений.

Последние матчи: «Бостон» на домашней арене нанес поражение «Торонто» (125:117). Результативной игрой в составе победителей отметился Пэйтон Притчард, который отправил в кольцо соперника 27 очков.

Не сыграют: В лазарете «кельтов» находится лидер «Бостона» Джейсон Тейтум, у игрока травмирован ахилл. Из строя команды с травмой лодыжки выбыл Джош Минотт.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах «бостонские кельты» одержали победы над «Чикаго» (115:101), «Лос-Анджелес Клипперс» (146:115) и «Сакраменто» (120:106).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 2 место, в 37 матчах техасцы одержали 26 побед и потерпели 11 поражений.

Последние матчи: «Сан-Антонио» в родных стенах одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:91). В составе техасцев результативной игрой отметился Келдон Джонсон, который отправил в кольцо соперника 27 очков и совершил 6 подборов.

Не сыграют: «Сан-Антонио» лишился одного из своего лидера Девина Васселла.

Состояние команды: В последних матчах техасский коллектив переиграл «Индиану» (123:113) и «Нью-Йорк» (134:132), а также уступил в играх против «Мемфиса» (105:106) и «Портленда» (110:115).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2 место в Восточной конференции

«Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции

«Бостон» и «Сан-Антонио» в этом сезоне ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Бостона» — 1.95.

ТБ 229.5 и ТМ 229.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Бостон» в среднем за матч забрасывает в кольцо соперника 120 очков. В битве против «Сан-Антонио» сложно определить победителя, но в том что «кельты» смогут сыграть результативно, как в последних пяти встречах — в этом нет сомнений.

2.13 Индивидуальный тотал «Бостона» больше 116.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Бостон» — «Сан-Антонио» позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» больше 116.5 с коэффициентом 2.13.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 229.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Бостон» — «Сан-Антонио» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 1.87.