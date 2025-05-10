Индиана — Кливленд. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч плей-офф НБА, 10 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 10 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Кливленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Даже самые смелые баскетбольные эксперты с осторожностью высказывались относительно перспектив «Индианы» в серии против лучшей комнады Востока, но даже их «иноходцы» посрамили.

Последние матчи: Во втором матче серии «Индиана» выиграла в клатче, а главным героем матча стал Халибертон.

Индиана — Кливленд: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.2614.001.77Бонус$1500

Травмированные игроки: Сейчас у «Индианы» не может играть только Джексон из-за травмы ахилла.

Общий тонус клуба: Слабо верится, что счет в серии станет 0:3, но «Индиана» на домашнем паркете способна продолжать творить чудеса.

«Кливленд»

Турнирное положение: Мало кто мог предположить, сто вторая серия этого плей-офф для «Кливленда» будет скалдываться катастрофически.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Соперник убежал от «Кливленда» на расстояние двух побед, а сейчас победителю восточной конференции придется играть два поединка на выезде.

Травмированные игроки: Официально травмированных в составе «Кливленда» нет, однако проблемы со здоровьем имеются у Мобли, Хантера и Гарленда.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что Аткинсон сможет найти противоядие против почувствовавших вкус крови «иноходцев».

Статистика для ставок

«Индиана» не проигрывает четыре матча кряду

«Кливленд» проиграл четыре последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 2.27, а на победу «Кливленда» — 1.69.

Прогноз: «Кливленд» сделает все возможное, чтобы сократить отсавание в счете по серии.

Альтернативный прогноз: Максимально результативный матч ожидается на горизонте.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.69.

Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.21.