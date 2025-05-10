Индиана — Кливленд. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч плей-офф НБА, 10 мая 2025 года

Индиана
Кливленд
«Индиана»
Турнирное положение: Даже самые смелые баскетбольные эксперты с осторожностью высказывались относительно перспектив «Индианы» в серии против лучшей комнады Востока, но даже их «иноходцы» посрамили.
Последние матчи: Во втором матче серии «Индиана» выиграла в клатче, а главным героем матча стал Халибертон.
Индиана — Кливленд: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас у «Индианы» не может играть только Джексон из-за травмы ахилла.
Общий тонус клуба: Слабо верится, что счет в серии станет 0:3, но «Индиана» на домашнем паркете способна продолжать творить чудеса.
«Кливленд»
Турнирное положение: Мало кто мог предположить, сто вторая серия этого плей-офф для «Кливленда» будет скалдываться катастрофически.
Последние матчи: Соперник убежал от «Кливленда» на расстояние двух побед, а сейчас победителю восточной конференции придется играть два поединка на выезде.
Травмированные игроки: Официально травмированных в составе «Кливленда» нет, однако проблемы со здоровьем имеются у Мобли, Хантера и Гарленда.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что Аткинсон сможет найти противоядие против почувствовавших вкус крови «иноходцев».
Статистика для ставок
- «Индиана» не проигрывает четыре матча кряду
- «Кливленд» проиграл четыре последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 2.27, а на победу «Кливленда» — 1.69.
Прогноз: «Кливленд» сделает все возможное, чтобы сократить отсавание в счете по серии.
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Альтернативный прогноз: Максимально результативный матч ожидается на горизонте.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.69.
Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.21.