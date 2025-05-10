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    «Кливленд» выйдет из спячки?

    Индиана — Кливленд. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч плей-офф НБА, 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Кливленд»
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    «Кливленд»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 10 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Кливленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 10 Мая 2025 года

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •  Индиана 02:30 Кливленд

    Кливленд

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Индиана»

    Турнирное положение: Даже самые смелые баскетбольные эксперты с осторожностью высказывались относительно перспектив «Индианы» в серии против лучшей комнады Востока, но даже их «иноходцы» посрамили.

    Последние матчи: Во втором матче серии «Индиана» выиграла в клатче, а главным героем матча стал Халибертон.

    Индиана — Кливленд: коэффициенты букмекеров

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  • 2.2614.001.77Бонус$1500
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    Травмированные игроки: Сейчас у «Индианы» не может играть только Джексон из-за травмы ахилла.

    Общий тонус клуба: Слабо верится, что счет в серии станет 0:3, но «Индиана» на домашнем паркете способна продолжать творить чудеса.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Мало кто мог предположить, сто вторая серия этого плей-офф для «Кливленда» будет скалдываться катастрофически.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Соперник убежал от «Кливленда» на расстояние двух побед, а сейчас победителю восточной конференции придется играть два поединка на выезде.

    Травмированные игроки: Официально травмированных в составе «Кливленда» нет, однако проблемы со здоровьем имеются у Мобли, Хантера и Гарленда.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что Аткинсон сможет найти противоядие против почувствовавших вкус крови «иноходцев».

    Статистика для ставок

    • «Индиана» не проигрывает четыре матча кряду

    • «Кливленд» проиграл четыре последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 2.27, а на победу «Кливленда» — 1.69.

    Прогноз: «Кливленд» сделает все возможное, чтобы сократить отсавание в счете по серии.

    Альтернативный прогноз: Максимально результативный матч ожидается на горизонте.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.69.

    Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.21.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Индиана — Кливленд?

    Матч Индиана — Кливленд состоится 10 мая 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Индиана — Кливленд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Индиана — Кливленд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 1.69.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Индиана — Кливленд?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Индиана — Кливленд?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 2.27, а на победу «Кливленда» — 1.69.

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    Индиана — Кливленд: прогноз и ставка за 1.69, статистика, коэффициенты матча 10.05.202502:30. «Кливленд» выйдет из спячки?
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