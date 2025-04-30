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    «Индиана» оформит путевку в следующий раунд?

    Индиана — Милуоки. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Милуоки»
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    «Индиана»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Милуоки», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 30 Апреля 2025 года

    Индиана

  • НБА
    •  Индиана 01:00 Милуоки

    Милуоки

  • НБА
    •

    «Индиана»

    Турнирное положение: Перед четвертой игрой серии за «Индиану» было откровенно боязно, поскольку третий матч серии соперник выиграл в одно кольцо.

    Последние матчи: Однако следующий поединок прошел под диктовку «Индианы» . Причем «олени» выглядели так же беспомощно, как и «иноходцы» несколькими днями ранее.

    Индиана — Милуоки: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Сейчас у «Индианы» не может играть Джексон, травмировавший ахилл ещё в начале сезона. Также возникли пробелмы с Матюрина с растяжениями брюшных мышц.

    Общий тонус клуба: Хозяева паркета будут делать все возможное, чтобы завершить серию в свою пользу, и шансы у них для этого более, чем приличные.

    «Милуоки»

    Турнирное положение: В серии против клуба Карлайла «Милуоки» хватило только на один матч, а потом все вернулось на круги своя.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Четвертый матч серии на территории «Милуоки» завершились просто деклассированием оппонента, где у клуба Риверса совсем ничего не получалось.

    Травмированные игроки: Серьезную травму у «Милуоки» получил Лиллард, который травмировал ахилл. Смит не до конца избавился от проблем с лодыжкой, поэтому его появление на паркете может не состояться.

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    Общий тонус клуба: Сложно представить, какую игру должен продемонстрировать Адетокунбо, чтобы его клуб продолжил борьбу в плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Индиана» за пять последних матчей проиграла всего раз

    • У «Милуоки» в четырех последних матчах только одна победа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.30, а на победу «Милуоки» — 3.72.

    Прогноз: «Индиана» оформит выход в следующий раунд

    Альтернативный прогноз: Игра снова пробьет «верх», хоть в ней и не будет Лилларда.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.21.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Индиана — Милуоки?

    Матч Индиана — Милуоки состоится 30 апреля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Индиана — Милуоки?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-7).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Индиана — Милуоки?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-7)» с коэффициентом у букмекеров 1.78.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Индиана — Милуоки?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Индиана — Милуоки?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.30, а на победу «Милуоки» — 3.72.

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    Индиана — Милуоки: прогноз и ставка за 1.78, статистика, коэффициенты матча 30.04.202501:00. «Индиана» оформит путевку в следующий раунд?
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