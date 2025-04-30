Индиана — Милуоки. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхауз Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Милуоки», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Перед четвертой игрой серии за «Индиану» было откровенно боязно, поскольку третий матч серии соперник выиграл в одно кольцо.

Последние матчи: Однако следующий поединок прошел под диктовку «Индианы» . Причем «олени» выглядели так же беспомощно, как и «иноходцы» несколькими днями ранее.

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Травмированные игроки: Сейчас у «Индианы» не может играть Джексон, травмировавший ахилл ещё в начале сезона. Также возникли пробелмы с Матюрина с растяжениями брюшных мышц.

Общий тонус клуба: Хозяева паркета будут делать все возможное, чтобы завершить серию в свою пользу, и шансы у них для этого более, чем приличные.

«Милуоки»

Турнирное положение: В серии против клуба Карлайла «Милуоки» хватило только на один матч, а потом все вернулось на круги своя.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Четвертый матч серии на территории «Милуоки» завершились просто деклассированием оппонента, где у клуба Риверса совсем ничего не получалось.

Травмированные игроки: Серьезную травму у «Милуоки» получил Лиллард, который травмировал ахилл. Смит не до конца избавился от проблем с лодыжкой, поэтому его появление на паркете может не состояться.

Общий тонус клуба: Сложно представить, какую игру должен продемонстрировать Адетокунбо, чтобы его клуб продолжил борьбу в плей-офф.

Статистика для ставок

«Индиана» за пять последних матчей проиграла всего раз

У «Милуоки» в четырех последних матчах только одна победа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.30, а на победу «Милуоки» — 3.72.

Прогноз: «Индиана» оформит выход в следующий раунд

Альтернативный прогноз: Игра снова пробьет «верх», хоть в ней и не будет Лилларда.

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.21.