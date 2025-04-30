Индиана — Милуоки. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 апреля 2025 года

Индиана
Милуоки
«Индиана»
Турнирное положение: Перед четвертой игрой серии за «Индиану» было откровенно боязно, поскольку третий матч серии соперник выиграл в одно кольцо.
Последние матчи: Однако следующий поединок прошел под диктовку «Индианы» . Причем «олени» выглядели так же беспомощно, как и «иноходцы» несколькими днями ранее.
Индиана — Милуоки: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас у «Индианы» не может играть Джексон, травмировавший ахилл ещё в начале сезона. Также возникли пробелмы с Матюрина с растяжениями брюшных мышц.
Общий тонус клуба: Хозяева паркета будут делать все возможное, чтобы завершить серию в свою пользу, и шансы у них для этого более, чем приличные.
«Милуоки»
Турнирное положение: В серии против клуба Карлайла «Милуоки» хватило только на один матч, а потом все вернулось на круги своя.
Последние матчи: Четвертый матч серии на территории «Милуоки» завершились просто деклассированием оппонента, где у клуба Риверса совсем ничего не получалось.
Травмированные игроки: Серьезную травму у «Милуоки» получил Лиллард, который травмировал ахилл. Смит не до конца избавился от проблем с лодыжкой, поэтому его появление на паркете может не состояться.
Общий тонус клуба: Сложно представить, какую игру должен продемонстрировать Адетокунбо, чтобы его клуб продолжил борьбу в плей-офф.
Статистика для ставок
- «Индиана» за пять последних матчей проиграла всего раз
- У «Милуоки» в четырех последних матчах только одна победа
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.30, а на победу «Милуоки» — 3.72.
Прогноз: «Индиана» оформит выход в следующий раунд
- 2.00Денвер — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.80Бостон — Орландо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.87Нью-Йорк — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Игра снова пробьет «верх», хоть в ней и не будет Лилларда.
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.21.