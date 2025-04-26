Майами — Кливленд. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч плей-офф НБА, 26 апреля 2025 года

«Майами»
Турнирное положение: Заслуженный выход «Майами» в плей-офф отошел на второй план, поскольку беспомощность клуба Срполстры в серии против «Кливленда» отчетливо бросается в глаза.
Последние матчи: Во второй игре серии «Майами» выглядел более убедительно, нежели в первом матче противостояния, однако этого все равно не хватило «Хит» для победы.
Травмированные игроки: За «Майами» в третьем матче противостояния не сыграют Лав, Розье, Смит и Ситивенс.
Общий тонус клуба: Первый матч на своем паркете против «Кливленда» с большой долей вероятности закончится очередным поражением, поскольку у гостей только у Гарленда есть сложности со здоровьем.
«Кливленд»
Турнирное положение: В режиме энергосбережения «Кливленд» выиграл две встречи у «Майами» и уже думает о более серьезных стадиях турнира.
Прогнозы и ставки на баскетбол
Последние матчи: Так получилось, что в двух матчах «Кливленд» набрал одинаковое количество очков (121), а победы дались давольно легко и непринужденно.
Травмированные игроки: Почти все игроки «Кливленда» здоровы, за исключением Гарленда, повредившего палец в одном из последних матчей.
Общий тонус клуба: Почему-то нет сомнений, что гости уверенно справятся в «Майами» на его территории, причем заметно повышать командный уровень игры им не придется.
Статистика для ставок
- «Кливленд» выиграл четыре последних очных противостояния
- «Майами» в четырех последних домашних матчах потерпел три поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 2.92, а на победу «Кливленда» — 1.44.
Прогноз: «Кливленд» заберет себе третий матч подряд в этой серии.
- 2.35Голден Стэйт — Хьюстон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 3.10Лос-Анджелес Клипперс — Денвер: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.85Мемфис — Оклахома: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Альтернативный прогноз: Результативность в этом поединке будет ниже, чем в двух предыдущих.
Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТМ 208 с коэффициентом 2.17.