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    «Кливленд» увеличит отрыв в серии до неприличного?

    Майами — Кливленд. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч плей-офф НБА, 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Кливленд»
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    «Кливленд»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Касейя Центре» 26 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Кливленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Майами»

    Турнирное положение: Заслуженный выход «Майами» в плей-офф отошел на второй план, поскольку беспомощность клуба Срполстры в серии против «Кливленда» отчетливо бросается в глаза.

    Последние матчи: Во второй игре серии «Майами» выглядел более убедительно, нежели в первом матче противостояния, однако этого все равно не хватило «Хит» для победы.

    Травмированные игроки: За «Майами» в третьем матче противостояния не сыграют Лав, Розье, Смит и Ситивенс.

    Общий тонус клуба: Первый матч на своем паркете против «Кливленда» с большой долей вероятности закончится очередным поражением, поскольку у гостей только у Гарленда есть сложности со здоровьем.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: В режиме энергосбережения «Кливленд» выиграл две встречи у «Майами» и уже думает о более серьезных стадиях турнира.

    Прогнозы и ставки на баскетбол

    Последние матчи: Так получилось, что в двух матчах «Кливленд» набрал одинаковое количество очков (121), а победы дались давольно легко и непринужденно.

    Травмированные игроки: Почти все игроки «Кливленда» здоровы, за исключением Гарленда, повредившего палец в одном из последних матчей.

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    Общий тонус клуба: Почему-то нет сомнений, что гости уверенно справятся в «Майами» на его территории, причем заметно повышать командный уровень игры им не придется.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» выиграл четыре последних очных противостояния

    • «Майами» в четырех последних домашних матчах потерпел три поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 2.92, а на победу «Кливленда» — 1.44.

    Прогноз: «Кливленд» заберет себе третий матч подряд в этой серии.

    Альтернативный прогноз: Результативность в этом поединке будет ниже, чем в двух предыдущих.

    Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТМ 208 с коэффициентом 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Майами — Кливленд?

    Матч Майами — Кливленд состоится 26 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Майами — Кливленд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-6).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Майами — Кливленд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-6)» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Майами — Кливленд?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Майами — Кливленд?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 2.92, а на победу «Кливленда» — 1.44.

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