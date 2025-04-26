Майами — Кливленд. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч плей-офф НБА, 26 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Касейя Центре» 26 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Кливленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Заслуженный выход «Майами» в плей-офф отошел на второй план, поскольку беспомощность клуба Срполстры в серии против «Кливленда» отчетливо бросается в глаза.

Последние матчи: Во второй игре серии «Майами» выглядел более убедительно, нежели в первом матче противостояния, однако этого все равно не хватило «Хит» для победы.

Травмированные игроки: За «Майами» в третьем матче противостояния не сыграют Лав, Розье, Смит и Ситивенс.

Общий тонус клуба: Первый матч на своем паркете против «Кливленда» с большой долей вероятности закончится очередным поражением, поскольку у гостей только у Гарленда есть сложности со здоровьем.

«Кливленд»

Турнирное положение: В режиме энергосбережения «Кливленд» выиграл две встречи у «Майами» и уже думает о более серьезных стадиях турнира.

Прогнозы и ставки на баскетбол

Последние матчи: Так получилось, что в двух матчах «Кливленд» набрал одинаковое количество очков (121), а победы дались давольно легко и непринужденно.

Травмированные игроки: Почти все игроки «Кливленда» здоровы, за исключением Гарленда, повредившего палец в одном из последних матчей.

Общий тонус клуба: Почему-то нет сомнений, что гости уверенно справятся в «Майами» на его территории, причем заметно повышать командный уровень игры им не придется.

Статистика для ставок

«Кливленд» выиграл четыре последних очных противостояния

«Майами» в четырех последних домашних матчах потерпел три поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 2.92, а на победу «Кливленда» — 1.44.

Прогноз: «Кливленд» заберет себе третий матч подряд в этой серии.

Альтернативный прогноз: Результативность в этом поединке будет ниже, чем в двух предыдущих.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТМ 208 с коэффициентом 2.17.