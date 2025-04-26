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    «Оклахома» «свипнет» соперника?

    Мемфис — Оклахома. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 26 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Оклахома»
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    «Милуоки» — «Оклахома»
    В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «ФедЭксФорум» 26 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 26 Апреля 2025 года

    Мемфис

  • НБА. Плей-офф
    •  Мемфис 22:30 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: «Мемфис» вышел в плей-офф НБА с 8 места, сыграв в раунде плей-ин. В регулярном чемпионате баскетболисты из штата Теннесси одержали 48 побед и потерпели 34 поражения.

    Последние матчи: Команда в шаге от вылета, «Мемфис» уже проиграл три матча «Оклахоме» в серии. Следующее фиаско «гризли» может стать для клуба из штата Теннесси фатальным.

    Мемфис — Оклахома: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк, также не сыграет против «Оклахомы» Джейлен Уэллс из-за травмы запястья. «Мемфис» не сможет также рассчитывать на своего ключевого игрока Джа Моранта, который получил травму бедра.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Мемфис» проиграл «Оклахоме» в трёх матчах подряд (108:114, 99:118, 80:131).

    «Оклахома»

    Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места турнирной таблицы Западной конференции, одержав 68 побед и потерпев 14 поражений.

    Последние матчи: «Оклахома» близка к тому, чтобы «свипнуть» «Мемфис». Отметим, что в третьей игре противостояния «громовержцы» нанесли поражение «гризли» (114:108). В составе «Тандер» резульатитвной игрой отметился лидер команды Шэй Гилджес-Александер, забросив 31 очко, совершив 4 подбора и отдав 4 передачи

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

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    Состояние команды: «Оклахома» демонстрирует победную серию из 7 матчей

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Мемфис» вышел в плей-офф через стадию плей-ин

    • «Оклахома» ведёт в серии противостояния с «Мемфисом» со счётом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Мемфиса» — 7.00.

    ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Мемфису» предстоит тяжёлая игра против лучшей команды Западной конференции. «Гризли» уже проиграли три матча «Оклахоме» и навряд ли смогут совершить камбэк в противостоянии с «громобойцами».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-13.5) с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 223.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мемфис — Оклахома?

    Матч Мемфис — Оклахома состоится 26 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мемфис — Оклахома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-13.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мемфис — Оклахома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-13.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мемфис — Оклахома?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мемфис — Оклахома?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Мемфиса» — 7.00.

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    Мемфис — Оклахома: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 26.04.202522:30. «Оклахома» «свипнет» соперника?
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