Мемфис — Оклахома. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 26 апреля 2024 года

В четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «ФедЭксФорум» 26 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» вышел в плей-офф НБА с 8 места, сыграв в раунде плей-ин. В регулярном чемпионате баскетболисты из штата Теннесси одержали 48 побед и потерпели 34 поражения.

Последние матчи: Команда в шаге от вылета, «Мемфис» уже проиграл три матча «Оклахоме» в серии. Следующее фиаско «гризли» может стать для клуба из штата Теннесси фатальным.

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Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк, также не сыграет против «Оклахомы» Джейлен Уэллс из-за травмы запястья. «Мемфис» не сможет также рассчитывать на своего ключевого игрока Джа Моранта, который получил травму бедра.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Мемфис» проиграл «Оклахоме» в трёх матчах подряд (108:114, 99:118, 80:131).

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места турнирной таблицы Западной конференции, одержав 68 побед и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: «Оклахома» близка к тому, чтобы «свипнуть» «Мемфис». Отметим, что в третьей игре противостояния «громовержцы» нанесли поражение «гризли» (114:108). В составе «Тандер» резульатитвной игрой отметился лидер команды Шэй Гилджес-Александер, забросив 31 очко, совершив 4 подбора и отдав 4 передачи

Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Состояние команды: «Оклахома» демонстрирует победную серию из 7 матчей

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Мемфис» вышел в плей-офф через стадию плей-ин

«Оклахома» ведёт в серии противостояния с «Мемфисом» со счётом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Мемфиса» — 7.00.

ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Мемфису» предстоит тяжёлая игра против лучшей команды Западной конференции. «Гризли» уже проиграли три матча «Оклахоме» и навряд ли смогут совершить камбэк в противостоянии с «громобойцами».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-13.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 223.5 с коэффициентом 1.90.