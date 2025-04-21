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    «Голден Стэйт» стартует в плей-офф с победы?

    Хьюстон — Голден Стэйт. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 21 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Голден Стэйт»
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    Стефен Карри
    В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет Хьюстоне на арене «Тойота» 21 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 21 Апреля 2025 года

    Хьюстон

  • НБА. Плей-офф
    •  Хьюстон 04:30 Голден Стэйт

    Голден Стэйт

  • Окленд
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    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: В заключительном туре регулярного чемпионата «Хьюстон» потерпел домашнее поражение в матче против «Денвера» (111:126).

    Хьюстон — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров

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  • 1.8814.002.10Бонус$1500
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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Перед стартом в плей-офф «Хьюстон» потерпел фиаско в трёх матчах подряд. Помимо встречи с «Денвером» вторая команда Запада уступила в играх против «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:140) и «Лос-Анджелес Клипперс» (117:134).

    «Голден Стэйт»

    Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: Калифорнийскому клубу пришлось сыграть матч против «Мемфиса» в рамках стадии плей-ин, который баскетболисты «Голден Стэйт» успешно довели до победы (121:116).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Отметим, что Джимбо и Стеф провели лучший совместный матч, набрав 75 очков на двоих.

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции

    • «Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин

    • «Хьюстон» смог один раз обыграть «Голден Стэйт» (106:96)

    • В регулярном чемпионате «Голден Стэйт» трижды выиграл у «Хьюстона» (105:98, 99:93, 127:121)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Голден Стэйт» — 2.00.

    ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Голден Стэйт» постепенно набирает обороты, мощь дуэта Джимбо и Стеф готов разнести фактически любого соперника, несмотря на то, что «Хьюстон» занял второе место в регулярном чемпионате, у команды наблюдается проигрышная серия. Мы рискнём и поставим на победу команды из Калифорнии.

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: 200 очков в среднем за игру забрасывают баскетболисты «Голден Стэйт» и «Хьюстона».

    Ставка: ТМ 213.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хьюстон — Голден Стэйт?

    Матч Хьюстон — Голден Стэйт состоится 21 апреля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хьюстон — Голден Стэйт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Голден Стэйт».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хьюстон — Голден Стэйт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Голден Стэйт»» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хьюстон — Голден Стэйт?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хьюстон — Голден Стэйт?

    Коэффициенты букмекеров: : «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Голден Стэйт» — 2.00.

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    Хьюстон — Голден Стэйт: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 21.04.202504:30. «Голден Стэйт» стартует в плей-офф с победы?
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