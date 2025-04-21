В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет Хьюстоне на арене «Тойота» 21 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Голден Стэйт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Хьюстон» занял итоговое 2 место, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: В заключительном туре регулярного чемпионата «Хьюстон» потерпел домашнее поражение в матче против «Денвера» (111:126).

Хьюстон — Голден Стэйт: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.8814.002.10Бонус$1500

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Перед стартом в плей-офф «Хьюстон» потерпел фиаско в трёх матчах подряд. Помимо встречи с «Денвером» вторая команда Запада уступила в играх против «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:140) и «Лос-Анджелес Клипперс» (117:134).

«Голден Стэйт»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Голден Стэйт» занял 7 место, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: Калифорнийскому клубу пришлось сыграть матч против «Мемфиса» в рамках стадии плей-ин, который баскетболисты «Голден Стэйт» успешно довели до победы (121:116).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Отметим, что Джимбо и Стеф провели лучший совместный матч, набрав 75 очков на двоих.

Статистика для ставок

«Хьюстон» занял 2 место в Западной конференции

«Голден Стэйт» пробирался в плей-офф через плей-ин

«Хьюстон» смог один раз обыграть «Голден Стэйт» (106:96)

В регулярном чемпионате «Голден Стэйт» трижды выиграл у «Хьюстона» (105:98, 99:93, 127:121)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Голден Стэйт» — 2.00.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Голден Стэйт» постепенно набирает обороты, мощь дуэта Джимбо и Стеф готов разнести фактически любого соперника, несмотря на то, что «Хьюстон» занял второе место в регулярном чемпионате, у команды наблюдается проигрышная серия. Мы рискнём и поставим на победу команды из Калифорнии.

Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 200 очков в среднем за игру забрасывают баскетболисты «Голден Стэйт» и «Хьюстона».

Ставка: ТМ 213.5 с коэффициентом 1.90.