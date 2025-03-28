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    «Чикаго» добьется нового успеха?

    Чикаго — Лос-Анджелес Лейкерс. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 28 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата «Чикаго» примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Марта 2025 года

    Чикаго

  • НБА
    •  Чикаго 03:00 Лос-Анджелес Лейкерс

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА
    •

    «Чикаго»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 9 место при 32 победах и 40 поражениях.

    Последние матчи: «Чикаго» одержал победу над «Денвером» (129:119). Вклад в победу команды внёс Коби Уайт, который отправил в кольцо соперника 37 очков.

    Не сыграют: В предстоящей игре из-за травмы плеча не сыграет Айо Досунму. Из-за травмы ноги из строя выбыл Тре Джонс.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Чикаго» выдаёт победную серию из трёх матчей, включая игры против «Лос-Анджелес Лейкерс» (146:115) и «Сакраменто» (128:116).

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 5 место при 44 победах и 28 поражениях.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Индианой» (120:119). Вклад в победу команды внёс Лука Дончич, набрав 34 очка.

    Не сыграют: Макс Клебер получил травму ноги.

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    Состояние команды: «Лейкерс» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей, проиграв «Орландо» (106:118), «Чикаго» (115:146) и «Милуоки» (89:118).

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» одержал победу в третьем матче подряд

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» прервал трёхматчевую проигрышную серию

    • В этом сезоне «Чикаго» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» (146:115)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Чикаго» — 2.35.

    ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Чикаго» поймал победную волну и наверняка добьётся новой виктории над «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 2.35.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.90.

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    Чикаго — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 28.03.202503:00. «Чикаго» добьется нового успеха?
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