В матче регулярного чемпионата «Чикаго» примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 9 место при 32 победах и 40 поражениях.

Последние матчи: «Чикаго» одержал победу над «Денвером» (129:119). Вклад в победу команды внёс Коби Уайт, который отправил в кольцо соперника 37 очков.

Не сыграют: В предстоящей игре из-за травмы плеча не сыграет Айо Досунму. Из-за травмы ноги из строя выбыл Тре Джонс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Чикаго» выдаёт победную серию из трёх матчей, включая игры против «Лос-Анджелес Лейкерс» (146:115) и «Сакраменто» (128:116).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 5 место при 44 победах и 28 поражениях.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Индианой» (120:119). Вклад в победу команды внёс Лука Дончич, набрав 34 очка.

Не сыграют: Макс Клебер получил травму ноги.

Состояние команды: «Лейкерс» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей, проиграв «Орландо» (106:118), «Чикаго» (115:146) и «Милуоки» (89:118).

Статистика для ставок

«Чикаго» одержал победу в третьем матче подряд

«Лос-Анджелес Лейкерс» прервал трёхматчевую проигрышную серию

В этом сезоне «Чикаго» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» (146:115)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Чикаго» — 2.35.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Чикаго» поймал победную волну и наверняка добьётся новой виктории над «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 237.5 с коэффициентом 1.90.