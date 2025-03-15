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    «Шарлотт» переиграет обескровленных техасцев?

    «Сан-Антонио» — «Шарлотт». Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Шарлотт»
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    «Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 15 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Шарлотт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Марта 2025 года

    Сан-Антонио

  • НБА
    •  Сан-Антонио 03:00 Шарлотт

    Шарлотт

  • НБА
    •

    «Сан-Антонио»

    Турнирная таблица: «Сан-Антонио» поднялся на 12 место в турнирной таблице Западной конференции, техасцы одержали 27 побед и потерпели 37 поражений.

    Последние матчи: «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей, выиграв на домашней арене у «Далласа» (126:116). Ключевую роль в матче сыграл Де'Аарон, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 передач.

    Не сыграют: В лазарете команды Де'Аарон (травма пальца), Виктор Вембаньяма (травма плеча), Рики Миникс (травма плеча) и Чарльз Бэсси (травма колена).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Техасцы могут потерять несколько позиций в Западной конференции после того, как из строя команды до конца сезона выбыл один из лидеров Де'Аарон Фокс. Ему предстоит операция после повреждения сухожилия мизинца левой руки.

    «Шарлотт»

    Турнирная таблица: В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 14 место, одержав 16 побед и потерпев 49 поражений.

    Последние матчи: «Шарлотт» сыграл неудачно в минувшем туре, проиграв на выезде «Атланте» (110:123).

    Не сыграют: В лазарете команды находятся Тре Манн (травма спины), Грант Уильямс (травма колена), Брендон Миллер (травма запястья) и Джошуа Окоги (травма подколенного сухожилия).

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    Состояние команды: Прервалась победная серия «Шарлотт», которая состояла из двух матчей. Ранее «шершни» выиграли у «Майами» (105:102) и «Бруклина» (105:102).

    Статистика для ставок

    • «Шарлотт» одержал две победы в последних пяти матчах

    • «Сан-Антонио» прервал трехматчевую проигрышную серию

    • В этом сезоне «Шарлотт» выиграл у «Сан-Антонио» (117:116)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Шарлотт» — 2.12.

    ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Шарлотт» в этом сезоне уже обыгрывал «Сан-Антонио», к тому же техасцы потеряли двух ключевых игроков, чем и может воспользоваться гости. Ставим на победу «шершней».

    Ставка: Победа «Шарлотт» с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 1.90.

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    «Сан-Антонио» — «Шарлотт»: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 15.03.202503:00. «Шарлотт» переиграет обескровленных техасцев?
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