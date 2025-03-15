В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 15 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Шарлотт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» поднялся на 12 место в турнирной таблице Западной конференции, техасцы одержали 27 побед и потерпели 37 поражений.

Последние матчи: «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей, выиграв на домашней арене у «Далласа» (126:116). Ключевую роль в матче сыграл Де'Аарон, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 передач.

Не сыграют: В лазарете команды Де'Аарон (травма пальца), Виктор Вембаньяма (травма плеча), Рики Миникс (травма плеча) и Чарльз Бэсси (травма колена).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Техасцы могут потерять несколько позиций в Западной конференции после того, как из строя команды до конца сезона выбыл один из лидеров Де'Аарон Фокс. Ему предстоит операция после повреждения сухожилия мизинца левой руки.

«Шарлотт»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 14 место, одержав 16 побед и потерпев 49 поражений.

Последние матчи: «Шарлотт» сыграл неудачно в минувшем туре, проиграв на выезде «Атланте» (110:123).

Не сыграют: В лазарете команды находятся Тре Манн (травма спины), Грант Уильямс (травма колена), Брендон Миллер (травма запястья) и Джошуа Окоги (травма подколенного сухожилия).

Состояние команды: Прервалась победная серия «Шарлотт», которая состояла из двух матчей. Ранее «шершни» выиграли у «Майами» (105:102) и «Бруклина» (105:102).

Статистика для ставок

«Шарлотт» одержал две победы в последних пяти матчах

«Сан-Антонио» прервал трехматчевую проигрышную серию

В этом сезоне «Шарлотт» выиграл у «Сан-Антонио» (117:116)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Шарлотт» — 2.12.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Шарлотт» в этом сезоне уже обыгрывал «Сан-Антонио», к тому же техасцы потеряли двух ключевых игроков, чем и может воспользоваться гости. Ставим на победу «шершней».

Ставка: Победа «Шарлотт» с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 1.90.