В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Мемфисе на «ФедЭксФорум» 7 января. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» потерял вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, команда из штата Теннесси опустилась на третье место при 23 победах и 13 поражениях.

Последние матчи: Завершилась гостевая серия игр «Мемфиса», в пятой игре «гризли» потерпели неудачу, проиграв «Голден Стэйт» (113:121).

Не сыграют: 8 баскетболистов «Мемфиса» находятся в лазарете из-за травм. В их числе лидер «гризли» Джа Морант, у которого травмировано плечо. Выбыли из строя также Винс Уильямс, Джей Хаффа, Маркус Смарт, Грегори Джексон, Санти Альдама, Люк Кеннард и Джон Кончар.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних выездных матчах «Мемфис» одержал победы над «Нью-Орлеаном» (132:124) и «Финиксом» (117:112), проиграл в играх против «Оклахомы» (106:130) и «Сакраменто» (133:138).

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» также опустился на одну ступеньку вниз, заняв шестое место на Западе. «Маверикс» в этом сезоне одержал 20 побед и потерпел 15 поражений.

Последние матчи: «Даллас» потерпел новое поражение в регулярном чемпионате в матче против лучшей команды НБА «Кливленда» (122:134).

Не сыграют: 3 баскетболиста «Далласа» находятся в лазарете команды. Из строя выбыл лидер команды Лука Дончич, у которого врачи диагностировали травму икры. С травмой запястья на больничной койке оказался Данте Экзам. Из-за болезни не сыграет ключевой игрок «ковбоев» Кайри Ирвинг.

Состояние команды: «Даллас» преследует чёрная полоса игр, техасцы проиграли в четвертом матче подряд. В числе неудачных встреч — поединки с «Хьюстоном» (99:110), «Сакраменто» (100:110) и «Портлендом» (122:126).

Статистика для ставок

«Даллас» проиграл в четвёртом матче подряд

«Мемфис» проиграл во втором матче подряд

В этом сезоне «Мемфис» и «Даллас» ещё не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мемфис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Далласа» — 2.37.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: Оба клуба подходят к матчу в обескровленном составе: «Мемфис» не может рассчитывать на Моранта, «Даллас» — на Дончича. Однако, у «гризли» большая часть состава находится в лазарете, этим шансом могут воспользоваться баскетболисты «Далласа». Так что ставим на победу «техасских ковбоев».

Ставка: Победа «Далласа» с коэффициентом 2.37.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Мемфиса» и «Далласа» забрасывают 240 очков.

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.83.