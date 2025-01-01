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    «Финикс» переиграет разобранный «Мемфис»?

    «Финикс» — «Мемфис». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Мемфис»
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    «Голден Стэйт» — «Финикс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 1 января. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Мемфис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Января 2025 года

    Финикс

  • НБА
    •  Финикс 05:00 Мемфис

    Мемфис

  • НБА
    •

    «Финикс»

    Турнирная таблица: «Финикс» на данный момент занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции. У «солнечных» наблюдается отрицательный баланс игр: 15 побед и 16 поражений.

    Последние матчи: «Санз» потерпел фиаско в матче против «Голден Стэйт» (105:109).

    Финикс — Мемфис: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл форвард Ройс О'Нил.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» проиграл в четырех играх.

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: Баскетболисты из штата Теннесси уверенно держатся на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. За «Мемфисом» наблюдается положительная серия игр, за плечами команды 22 победы и 11 поражений.

    Последние матчи: В прошедшем туре регулярного чемпионата «Мемфис» проиграл «Оклахоме» (106:130).

    Не сыграют: С травмой спины из игры выбыл Джа Морант, у Винса Уильямса и Джей Хаффа — травма лодыжки, Маркус Смарт получил травму плеча. С травмой ноги в лазарете клуба находится Грегори Джексон.

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    Состояние команды: Лидер «Мемфиса» Джа Морант выбыл из игры, получив травму спины в матче против «Голден Стэйт», который «гризли» выиграли со счётом 144:93. В целом команда из Теннесси не сможет рассчитвать на 9 игроков, полсостава «Мемфиса» находится в лазарете.

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия «Финикса» составляет два матча

    • «Мемфис» одержал 3 победы в последних 5 матчах

    • В этом сезоне «Финикс» и «Мемфис» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. На победу «Мемфиса» — 2.97.

    ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95.

    Прогноз: «Мемфис» подходит к матчу с «Финиксом» в разобранном состоянии, так что у «солнечных» есть прекрасная возможность нанести поражение «гризли».

    Ставка: Фора «Финикса» (-5.5) с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.91.

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    «Финикс» — «Мемфис»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» переиграет разобранный «Мемфис»?
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