Финикс
Мемфис
«Финикс»
Турнирная таблица: «Финикс» на данный момент занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции. У «солнечных» наблюдается отрицательный баланс игр: 15 побед и 16 поражений.
Последние матчи: «Санз» потерпел фиаско в матче против «Голден Стэйт» (105:109).
Финикс — Мемфис: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл форвард Ройс О'Нил.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Финикс» проиграл в четырех играх.
«Мемфис»
Турнирная таблица: Баскетболисты из штата Теннесси уверенно держатся на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. За «Мемфисом» наблюдается положительная серия игр, за плечами команды 22 победы и 11 поражений.
Последние матчи: В прошедшем туре регулярного чемпионата «Мемфис» проиграл «Оклахоме» (106:130).
Не сыграют: С травмой спины из игры выбыл Джа Морант, у Винса Уильямса и Джей Хаффа — травма лодыжки, Маркус Смарт получил травму плеча. С травмой ноги в лазарете клуба находится Грегори Джексон.
Состояние команды: Лидер «Мемфиса» Джа Морант выбыл из игры, получив травму спины в матче против «Голден Стэйт», который «гризли» выиграли со счётом 144:93. В целом команда из Теннесси не сможет рассчитвать на 9 игроков, полсостава «Мемфиса» находится в лазарете.
Статистика для ставок
- Проигрышная серия «Финикса» составляет два матча
- «Мемфис» одержал 3 победы в последних 5 матчах
- В этом сезоне «Финикс» и «Мемфис» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. На победу «Мемфиса» — 2.97.
ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95.
- 1.78Оклахома — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.33Сан-Антонио — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.06Лос-Анджелес Лейкерс — Кливленд: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Мемфис» подходит к матчу с «Финиксом» в разобранном состоянии, так что у «солнечных» есть прекрасная возможность нанести поражение «гризли».
Ставка: Фора «Финикса» (-5.5) с коэффициентом 1.88.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.91.