В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: Состояние «Юты» нельзя оценить, как удовлетворительное, поскольку клуб с именем продолжает находиться на последней строчке Запада.

Последние матчи: В четырех последних поединках шансов на хотя бы одну победу у «Юты» и близко не было.

Травмированные игроки: Если в прошлом матче тренерский штаб «Юты» не мог рассчитывать только на Хендрикса и Кесслера, то в предстоящем поединке не сможет сыграть и Кларксон.

Общий тонус клуба: В игре против «Нью-Йорка» хозяев паркета с большой долей вероятности будет ждать очередное поражение.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Дела у «Нью-Йорка» идут не очень важно, но клуб продолжает держаться в тройке сильнейших на Востоке.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В четырех последних поединках придраться к «Нью-Йорку» практически не за что, поэтому в каждом из поединков «Никс» забрали себе победу.

Травмированные игроки: Сейчас у «Нью-Йорка» со здоровьем есть сложности только у Ачиувы и Робинсона.

Общий тонус клуба: Сложно представить, что должно случиться, чтобы гости не смогли продолжить победную серию до пяти поединков кряду.

Статистика для ставок

«Юта» выиграла только одну встречу из четырех последних очных поединков

«Нью-Йорк» не проигрывает четыре матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Юты» дают коэффициент 4.33, а на победу «Нью-Йорка» — 1.24.

Прогноз: «Нью-Йорк» выиграет предстоящий поединок с солидным заделом по счету

Альтернативный прогноз: «Юта» продемонстрирует «низовой» баскетбол

Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.89.

Альтернативная ставка: ИТМ (1) 108 с коэффициентом 2.15.