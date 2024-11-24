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    «Нью-Йорк» продлит победную серию до пяти матчей?

    «Юта» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Нью-Йорк»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Нью-Йорк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Юта»

    Турнирное положение: Состояние «Юты» нельзя оценить, как удовлетворительное, поскольку клуб с именем продолжает находиться на последней строчке Запада.

    Последние матчи: В четырех последних поединках шансов на хотя бы одну победу у «Юты» и близко не было.

    Травмированные игроки: Если в прошлом матче тренерский штаб «Юты» не мог рассчитывать только на Хендрикса и Кесслера, то в предстоящем поединке не сможет сыграть и Кларксон.

    Общий тонус клуба: В игре против «Нью-Йорка» хозяев паркета с большой долей вероятности будет ждать очередное поражение.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Дела у «Нью-Йорка» идут не очень важно, но клуб продолжает держаться в тройке сильнейших на Востоке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В четырех последних поединках придраться к «Нью-Йорку» практически не за что, поэтому в каждом из поединков «Никс» забрали себе победу.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Нью-Йорка» со здоровьем есть сложности только у Ачиувы и Робинсона.

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    Общий тонус клуба: Сложно представить, что должно случиться, чтобы гости не смогли продолжить победную серию до пяти поединков кряду.

    Статистика для ставок

    • «Юта» выиграла только одну встречу из четырех последних очных поединков

    • «Нью-Йорк» не проигрывает четыре матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Юты» дают коэффициент 4.33, а на победу «Нью-Йорка» — 1.24.

    Прогноз: «Нью-Йорк» выиграет предстоящий поединок с солидным заделом по счету

    Альтернативный прогноз: «Юта» продемонстрирует «низовой» баскетбол

    Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.89.

    Альтернативная ставка: ИТМ (1) 108 с коэффициентом 2.15.

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    «Юта» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» продлит победную серию до пяти матчей?
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