«Юта»
Турнирное положение: Состояние «Юты» нельзя оценить, как удовлетворительное, поскольку клуб с именем продолжает находиться на последней строчке Запада.
Последние матчи: В четырех последних поединках шансов на хотя бы одну победу у «Юты» и близко не было.
Травмированные игроки: Если в прошлом матче тренерский штаб «Юты» не мог рассчитывать только на Хендрикса и Кесслера, то в предстоящем поединке не сможет сыграть и Кларксон.
Общий тонус клуба: В игре против «Нью-Йорка» хозяев паркета с большой долей вероятности будет ждать очередное поражение.
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Дела у «Нью-Йорка» идут не очень важно, но клуб продолжает держаться в тройке сильнейших на Востоке.
Последние матчи: В четырех последних поединках придраться к «Нью-Йорку» практически не за что, поэтому в каждом из поединков «Никс» забрали себе победу.
Травмированные игроки: Сейчас у «Нью-Йорка» со здоровьем есть сложности только у Ачиувы и Робинсона.
Общий тонус клуба: Сложно представить, что должно случиться, чтобы гости не смогли продолжить победную серию до пяти поединков кряду.
Статистика для ставок
- «Юта» выиграла только одну встречу из четырех последних очных поединков
- «Нью-Йорк» не проигрывает четыре матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Юты» дают коэффициент 4.33, а на победу «Нью-Йорка» — 1.24.
Прогноз: «Нью-Йорк» выиграет предстоящий поединок с солидным заделом по счету
- 2.36Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто: прогноз и ставкаСегодня в 06:30
- 2.40Денвер — Даллас: прогноз и ставкаСегодня в 06:00
- 1.84Чикаго — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
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Альтернативный прогноз: «Юта» продемонстрирует «низовой» баскетбол
Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.89.
Альтернативная ставка: ИТМ (1) 108 с коэффициентом 2.15.