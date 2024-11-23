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    «Нью-Орлеан» укрепит позиции внизу Запада?

    «Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт»
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    «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 23 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Ноября 2024 года

    Нью-Орлеан

  • НБА
    •  Нью-Орлеан 04:00 Голден Стэйт

    Голден Стэйт

  • Окленд
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    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: Пока что с предпоследнего места «Нью-Орлеан» никуда не собирается уходить, но и особых возможностей для этого у клуба нет.

    Последние матчи: За десять последних матчей «Нью-Орлеан» выиграл лишь однажды, и то в большей степени случайно, поскольку в той игре за «Денвер» не играл Йокич.

    Травмированные игроки: Сейчас в списке травмированных «Нью-Орлеана» Альварадо, Уильямсон, Ингрэм и Маррей. Более, чем серьезные потери для «пеликанов».

    Общий тонус клуба: Встреча против «Голден Стэйт» окажется формальностью, поскольку у хозяев нет должных инструментов для достойного сопротивления.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Выдающийся старт «Голден Стэйт» продолжается, поскольку команда продолжает удерживать первое место на Западе всего лишь с тремя поражениями в пассиве.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Голден Стэйт» проиграл всего лишь раз, и то этот матч пришёлся на встречу против «огненных» «Клипперс».

    Травмированные игроки: В лазарете «Голден Стэйт» находятся Мелтон и Позиемски. У первого травмировано колено, а у второго травма лица.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Орлеана» окажется будничной, поэтому Керр даст поиграть тем, кто на паркете появляется не так часто, как хотелось бы.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» за десять последних матчей выиграл только раз

    • Два последних очных противостояния остались за «Голден Стэйт»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 5.06, а на победу «Голден Стэйт» — 1.19.

    Прогноз: Не видно, за счет чего «Голден Стэйт» может проиграть этот матч.

    Альтернативный прогноз: Хозяева с такими огромными потерями не доберутся до среднего тотала по старту сезона.

    Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ИТМ (1) 103 с коэффициентом 2.14.

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    «Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» укрепит позиции внизу Запада?
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