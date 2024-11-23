Нью-Орлеан
Голден Стэйт
«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: Пока что с предпоследнего места «Нью-Орлеан» никуда не собирается уходить, но и особых возможностей для этого у клуба нет.
Последние матчи: За десять последних матчей «Нью-Орлеан» выиграл лишь однажды, и то в большей степени случайно, поскольку в той игре за «Денвер» не играл Йокич.
Травмированные игроки: Сейчас в списке травмированных «Нью-Орлеана» Альварадо, Уильямсон, Ингрэм и Маррей. Более, чем серьезные потери для «пеликанов».
Общий тонус клуба: Встреча против «Голден Стэйт» окажется формальностью, поскольку у хозяев нет должных инструментов для достойного сопротивления.
«Голден Стэйт»
Турнирное положение: Выдающийся старт «Голден Стэйт» продолжается, поскольку команда продолжает удерживать первое место на Западе всего лишь с тремя поражениями в пассиве.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Голден Стэйт» проиграл всего лишь раз, и то этот матч пришёлся на встречу против «огненных» «Клипперс».
Травмированные игроки: В лазарете «Голден Стэйт» находятся Мелтон и Позиемски. У первого травмировано колено, а у второго травма лица.
Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Орлеана» окажется будничной, поэтому Керр даст поиграть тем, кто на паркете появляется не так часто, как хотелось бы.
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» за десять последних матчей выиграл только раз
- Два последних очных противостояния остались за «Голден Стэйт»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 5.06, а на победу «Голден Стэйт» — 1.19.
Прогноз: Не видно, за счет чего «Голден Стэйт» может проиграть этот матч.
- 1.97Милуоки — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.76Филадельфия — Бруклин: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.01Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Хозяева с такими огромными потерями не доберутся до среднего тотала по старту сезона.
Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ИТМ (1) 103 с коэффициентом 2.14.