В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 23 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: Пока что с предпоследнего места «Нью-Орлеан» никуда не собирается уходить, но и особых возможностей для этого у клуба нет.

Последние матчи: За десять последних матчей «Нью-Орлеан» выиграл лишь однажды, и то в большей степени случайно, поскольку в той игре за «Денвер» не играл Йокич.

Травмированные игроки: Сейчас в списке травмированных «Нью-Орлеана» Альварадо, Уильямсон, Ингрэм и Маррей. Более, чем серьезные потери для «пеликанов».

Общий тонус клуба: Встреча против «Голден Стэйт» окажется формальностью, поскольку у хозяев нет должных инструментов для достойного сопротивления.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Выдающийся старт «Голден Стэйт» продолжается, поскольку команда продолжает удерживать первое место на Западе всего лишь с тремя поражениями в пассиве.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В пяти последних матчах «Голден Стэйт» проиграл всего лишь раз, и то этот матч пришёлся на встречу против «огненных» «Клипперс».

Травмированные игроки: В лазарете «Голден Стэйт» находятся Мелтон и Позиемски. У первого травмировано колено, а у второго травма лица.

Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Орлеана» окажется будничной, поэтому Керр даст поиграть тем, кто на паркете появляется не так часто, как хотелось бы.

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» за десять последних матчей выиграл только раз

Два последних очных противостояния остались за «Голден Стэйт»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 5.06, а на победу «Голден Стэйт» — 1.19.

Прогноз: Не видно, за счет чего «Голден Стэйт» может проиграть этот матч.

Альтернативный прогноз: Хозяева с такими огромными потерями не доберутся до среднего тотала по старту сезона.

Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ИТМ (1) 103 с коэффициентом 2.14.