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    «Голден Стэйт» добудет важную победу на выезде?

    «Бостон» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 3.54) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 07 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 07 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Пока что этот сезон для «Бостона» получается отличным, даже несмотря на то, что «Селтикс» всего лишь вторые в таблице восточной конференции.

    Последние матчи: За семь сыгранных поединков «Бостон» проиграл всего лишь раз, и то по недоразумению. Маззулла отлично справляется со своим делом, а игроки всецело поддерживают его в этом.

    Травмированные игроки: Порзингис, как был травмирован, так и остался, а вот место Хаузера в лазарете «Бостона» занял Джейлен Браун, и это куда более существенная потеря для «кельтов».

    Общий тонус клуба: В поединке против «Голден Стэйт» придётся очень сильно потрудиться, чтобы не проиграть матч принципиальному сопернику у себя дома.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: Старт нового сезона для «Голден Стэйт» оказался выше ожиданий. Многие предсказывали крах династии, но коллектив из Калифорнии чувствует себя очень даже хорошо.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В семи стартовых матчах сезона «Голден Стэйт» проиграл всего лишь раз, и то в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» на старте сезона многое складывалось не в пользу Карри и компании.

    Травмированные игроки: Даже «Голден Стэйт» не может похвастаться полностью здоровым ростером. Мелтон и Подзиемски не смогут помочь клубу Керра в ближайшее время.

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    Общий тонус клуба: Нет сомнений, что приезжий клуб будет играть против «Бостона» с позиции силы, и это может принести успех «воинам» в предстоящем матче.

    Статистика для ставок

    • На два клуба всего лишь два поражения за 15 сыгранных встреч с начала сезона

    • Два из трех последних противостояний не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.33, а на победу «Голден Стэйт» — 3.54.

    Прогноз: Гости вполне могут обыграть чемпионский «Бостон»

    Альтернативный прогноз: В двух клубах есть высококачественные исполнители, которые постараются сделать все возможное, чтобы их команда набрала максимальное количество очков в предстоящей встрече.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.54.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.26.

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    «Бостон» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (3.54), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» добудет важную победу на выезде?
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