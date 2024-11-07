«Бостон»
Турнирное положение: Пока что этот сезон для «Бостона» получается отличным, даже несмотря на то, что «Селтикс» всего лишь вторые в таблице восточной конференции.
Последние матчи: За семь сыгранных поединков «Бостон» проиграл всего лишь раз, и то по недоразумению. Маззулла отлично справляется со своим делом, а игроки всецело поддерживают его в этом.
Травмированные игроки: Порзингис, как был травмирован, так и остался, а вот место Хаузера в лазарете «Бостона» занял Джейлен Браун, и это куда более существенная потеря для «кельтов».
Общий тонус клуба: В поединке против «Голден Стэйт» придётся очень сильно потрудиться, чтобы не проиграть матч принципиальному сопернику у себя дома.
«Голден Стэйт»
Турнирное положение: Старт нового сезона для «Голден Стэйт» оказался выше ожиданий. Многие предсказывали крах династии, но коллектив из Калифорнии чувствует себя очень даже хорошо.
Последние матчи: В семи стартовых матчах сезона «Голден Стэйт» проиграл всего лишь раз, и то в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» на старте сезона многое складывалось не в пользу Карри и компании.
Травмированные игроки: Даже «Голден Стэйт» не может похвастаться полностью здоровым ростером. Мелтон и Подзиемски не смогут помочь клубу Керра в ближайшее время.
Общий тонус клуба: Нет сомнений, что приезжий клуб будет играть против «Бостона» с позиции силы, и это может принести успех «воинам» в предстоящем матче.
Статистика для ставок
- На два клуба всего лишь два поражения за 15 сыгранных встреч с начала сезона
- Два из трех последних противостояний не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.33, а на победу «Голден Стэйт» — 3.54.
Прогноз: Гости вполне могут обыграть чемпионский «Бостон»
- 1.78Атланта — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.03Шарлотт — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 3.22Индиана — Орландо: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В двух клубах есть высококачественные исполнители, которые постараются сделать все возможное, чтобы их команда набрала максимальное количество очков в предстоящей встрече.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.54.
Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.26.