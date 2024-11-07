В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 07 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Голден Стэйт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Пока что этот сезон для «Бостона» получается отличным, даже несмотря на то, что «Селтикс» всего лишь вторые в таблице восточной конференции.

Последние матчи: За семь сыгранных поединков «Бостон» проиграл всего лишь раз, и то по недоразумению. Маззулла отлично справляется со своим делом, а игроки всецело поддерживают его в этом.

Травмированные игроки: Порзингис, как был травмирован, так и остался, а вот место Хаузера в лазарете «Бостона» занял Джейлен Браун, и это куда более существенная потеря для «кельтов».

Общий тонус клуба: В поединке против «Голден Стэйт» придётся очень сильно потрудиться, чтобы не проиграть матч принципиальному сопернику у себя дома.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: Старт нового сезона для «Голден Стэйт» оказался выше ожиданий. Многие предсказывали крах династии, но коллектив из Калифорнии чувствует себя очень даже хорошо.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В семи стартовых матчах сезона «Голден Стэйт» проиграл всего лишь раз, и то в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» на старте сезона многое складывалось не в пользу Карри и компании.

Травмированные игроки: Даже «Голден Стэйт» не может похвастаться полностью здоровым ростером. Мелтон и Подзиемски не смогут помочь клубу Керра в ближайшее время.

Общий тонус клуба: Нет сомнений, что приезжий клуб будет играть против «Бостона» с позиции силы, и это может принести успех «воинам» в предстоящем матче.

Статистика для ставок

На два клуба всего лишь два поражения за 15 сыгранных встреч с начала сезона

Два из трех последних противостояний не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.33, а на победу «Голден Стэйт» — 3.54.

Прогноз: Гости вполне могут обыграть чемпионский «Бостон»

Альтернативный прогноз: В двух клубах есть высококачественные исполнители, которые постараются сделать все возможное, чтобы их команда набрала максимальное количество очков в предстоящей встрече.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.54.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.26.