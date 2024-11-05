ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри — обладатель «Золотого мяча» в 2024-м годуТрансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября Брэндон Морено и Амир АльбазиМорено остановил Альбази, Бланчифлд победила Намаюнас. Обзор карда UFC Edmonton Александр ЗверевЗверев стал чемпионом в Париже и обошел Алькараса, Хачанов и Шнайдер снова впечатлили, а Медведев и Рублев — разочаровали
    Все новости спорта

    «Даллас» не отдаст победу соперникам из Индианаполиса?

    «Даллас» — «Индиана». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 5 ноября 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Даллас Маверикс Прогнозы на Индиана Пэйсерс
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Индиана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 5 ноября. Начало встречи — в 05:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Индиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Даллас»

    Турнирная таблица: Техасские ковбои занимают 4 место в Западной конференции, одержав 4 победы и потерпев 2 поражения.

    Последние матчи: «Даллас» одержал победу в матче против «Орландо» (108:85). Вклад в победу команды внёс Лука Дончич, который отправил в кольцо соперника 32 очка, совершил 9 подборов и отдал 7 передач.

    Не сыграют: Из строя команды выбыли немецкий форвард Макс Клебер и австралийский защитник Данте Экзам, которые получили травмы подколенного сухожилия и запястья.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Даллас» одержал три победы в последних пяти матчах.

    «Индиана»

    Турнирная таблица: «Индиана» потеряла одну строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Иноходцы» занимают 11 место при двух победах и четырёх поражениях.

    Последние матчи: После сенсационной победы над «Бостоном» (135:132) баскетболисты «Индианы» потерпели поражение в гостевом матче против «Нью-Орлеана» (118:125).

    Не сыграют: С травмой ахилла из строяк команды выбыл центровой Джеймс Вайзман. Также на больничной койке находятся Айзея Джексон, Аарон Несмит и Эндрю Нембхард.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: Несмотря на сенсационную победу над «Бостоном», баскетболисты «Индианы» потерпели 4 поражения.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» одержал три победы в последних пяти матчах

    • «Индиана» нанесла неожиданное поражение «Бостону» (135:132)

    • В сезоне 2023/2024 «Даллас» и «Индиана» сыграли два раза (2:0 — в пользу «Далласа»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Индианы» — 2.76.

    ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 2.05 и 1.81 соответственно.

    Прогноз: «Индиана» сейчас в упадке, «Даллас» имеет все шансы одержать победу у команы из Индианаполиса.

    Ставка: Фора «Далласа» с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Соболенко — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кецманович — О`Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Гаске — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Парма — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Эмполи — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Норрчепинг — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:10
    •  2.30
  • Прогноз на матч Норри — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Даллас» — «Индиана»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» не отдаст победу соперникам из Индианаполиса?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры