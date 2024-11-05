В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Индиану». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 5 ноября. Начало встречи — в 05:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Индиана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирная таблица: Техасские ковбои занимают 4 место в Западной конференции, одержав 4 победы и потерпев 2 поражения.

Последние матчи: «Даллас» одержал победу в матче против «Орландо» (108:85). Вклад в победу команды внёс Лука Дончич, который отправил в кольцо соперника 32 очка, совершил 9 подборов и отдал 7 передач.

Не сыграют: Из строя команды выбыли немецкий форвард Макс Клебер и австралийский защитник Данте Экзам, которые получили травмы подколенного сухожилия и запястья.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Даллас» одержал три победы в последних пяти матчах.

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» потеряла одну строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Иноходцы» занимают 11 место при двух победах и четырёх поражениях.

Последние матчи: После сенсационной победы над «Бостоном» (135:132) баскетболисты «Индианы» потерпели поражение в гостевом матче против «Нью-Орлеана» (118:125).

Не сыграют: С травмой ахилла из строяк команды выбыл центровой Джеймс Вайзман. Также на больничной койке находятся Айзея Джексон, Аарон Несмит и Эндрю Нембхард.

Состояние команды: Несмотря на сенсационную победу над «Бостоном», баскетболисты «Индианы» потерпели 4 поражения.

Статистика для ставок

«Даллас» одержал три победы в последних пяти матчах

«Индиана» нанесла неожиданное поражение «Бостону» (135:132)

В сезоне 2023/2024 «Даллас» и «Индиана» сыграли два раза (2:0 — в пользу «Далласа»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Индианы» — 2.76.

ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 2.05 и 1.81 соответственно.

Прогноз: «Индиана» сейчас в упадке, «Даллас» имеет все шансы одержать победу у команы из Индианаполиса.

Ставка: Фора «Далласа» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 2.05.