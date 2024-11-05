«Даллас»
Турнирная таблица: Техасские ковбои занимают 4 место в Западной конференции, одержав 4 победы и потерпев 2 поражения.
Последние матчи: «Даллас» одержал победу в матче против «Орландо» (108:85). Вклад в победу команды внёс Лука Дончич, который отправил в кольцо соперника 32 очка, совершил 9 подборов и отдал 7 передач.
Не сыграют: Из строя команды выбыли немецкий форвард Макс Клебер и австралийский защитник Данте Экзам, которые получили травмы подколенного сухожилия и запястья.
Состояние команды: «Даллас» одержал три победы в последних пяти матчах.
«Индиана»
Турнирная таблица: «Индиана» потеряла одну строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Иноходцы» занимают 11 место при двух победах и четырёх поражениях.
Последние матчи: После сенсационной победы над «Бостоном» (135:132) баскетболисты «Индианы» потерпели поражение в гостевом матче против «Нью-Орлеана» (118:125).
Не сыграют: С травмой ахилла из строяк команды выбыл центровой Джеймс Вайзман. Также на больничной койке находятся Айзея Джексон, Аарон Несмит и Эндрю Нембхард.
Состояние команды: Несмотря на сенсационную победу над «Бостоном», баскетболисты «Индианы» потерпели 4 поражения.
Статистика для ставок
- «Даллас» одержал три победы в последних пяти матчах
- «Индиана» нанесла неожиданное поражение «Бостону» (135:132)
- В сезоне 2023/2024 «Даллас» и «Индиана» сыграли два раза (2:0 — в пользу «Далласа»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Индианы» — 2.76.
ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 2.05 и 1.81 соответственно.
- 2.90Нью-Орлеан — Портленд: прогноз и ставкаЗавтра в 05:30
- 1.87Оклахома — Орландо: прогноз и ставкаЗавтра в 05:15
- 1.83Миннесота — Шарлотт: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Прогноз: «Индиана» сейчас в упадке, «Даллас» имеет все шансы одержать победу у команы из Индианаполиса.
Ставка: Фора «Далласа» с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 2.05.