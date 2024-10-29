Майами
Детройт
«Майами»
Турнирное положение: Новый сезон у «Майами» получается не очень удачным, хотя прошло минимум времени. Сейчас команда из Флориды на седьмом месте в конференции, хотя могла находиться и выше.
Последние матчи: После поражения в дерби «Орландо» «Майами» еле смог выцарапать победу в матче против «Шарлотт».
Травмированные игроки: К потерям «Майами» можно отнести отсутствие Лава и Ричардсона. Без этих игроков глубина состава Споэлстры явно сужается.
Общий тонус клуба: Однако и без них «Хит» довольно легко расправятся с «Детройтом» в предстоящем домашнем поединке.
«Детройт»
Турнирное положение: Никаких неожиданностей от «Детройта» на старте нового сезона мы не дождались, поскольку клуб из Мичигана занял привычное место на дне восточной конференции.
Последние матчи: В трех стартовых матчах «Детройт» не смог зацепиться за победу ни в одном, и у Бикерстаффа будет масса головной боли, как начать побеждать.
Травмированные игроки: На данный момент времени у «Детройта» не могу играть Клинтман и Томпсон. Потеря второго — серьезный удар по всем тактическим заготовкам нового главного тренера команды.
Общий тонус клуба: Почти нет никаких сомнений, что в предстоящем поединке против «Хит» гости запишут на свой счет четвертое поражение подряд.
Статистика для ставок
- «Детройт» последний раз побеждал «Майами» в 2022 году
- Клуб из Мичигана проиграл три стартовых поединка сезона
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.23, а на победу «Детройта» — 3.95.
Прогноз: «Майами» выиграет матч за явным преимуществом
- 1.68Орландо — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.90Атланта — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.87Бостон — Милуоки: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: «Детройт» даже не сможет приблизиться к своему среднему показателю заброшенных очков по старту сезона.
Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.04.
Альтернативная ставка: ИТМ (2) 97 с коэффициентом 2.28.