В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Касейя Центре» 29 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майами»

Турнирное положение: Новый сезон у «Майами» получается не очень удачным, хотя прошло минимум времени. Сейчас команда из Флориды на седьмом месте в конференции, хотя могла находиться и выше.

Последние матчи: После поражения в дерби «Орландо» «Майами» еле смог выцарапать победу в матче против «Шарлотт».

Травмированные игроки: К потерям «Майами» можно отнести отсутствие Лава и Ричардсона. Без этих игроков глубина состава Споэлстры явно сужается.

Общий тонус клуба: Однако и без них «Хит» довольно легко расправятся с «Детройтом» в предстоящем домашнем поединке.

«Детройт»

Турнирное положение: Никаких неожиданностей от «Детройта» на старте нового сезона мы не дождались, поскольку клуб из Мичигана занял привычное место на дне восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: В трех стартовых матчах «Детройт» не смог зацепиться за победу ни в одном, и у Бикерстаффа будет масса головной боли, как начать побеждать.

Травмированные игроки: На данный момент времени у «Детройта» не могу играть Клинтман и Томпсон. Потеря второго — серьезный удар по всем тактическим заготовкам нового главного тренера команды.

Общий тонус клуба: Почти нет никаких сомнений, что в предстоящем поединке против «Хит» гости запишут на свой счет четвертое поражение подряд.

Статистика для ставок

«Детройт» последний раз побеждал «Майами» в 2022 году

Клуб из Мичигана проиграл три стартовых поединка сезона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.23, а на победу «Детройта» — 3.95.

Прогноз: «Майами» выиграет матч за явным преимуществом

Альтернативный прогноз: «Детройт» даже не сможет приблизиться к своему среднему показателю заброшенных очков по старту сезона.

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.04.

Альтернативная ставка: ИТМ (2) 97 с коэффициентом 2.28.