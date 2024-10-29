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    «Майами» не заметит «Детройт» на паркете?

    «Майами» — «Детройт». Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Детройт»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Касейя Центре» 29 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Майами» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Октября 2024 года

    Майами

  • Майами
    •  Майами 02:30 Детройт

    Детройт

  • НБА
    •

    «Майами»

    Турнирное положение: Новый сезон у «Майами» получается не очень удачным, хотя прошло минимум времени. Сейчас команда из Флориды на седьмом месте в конференции, хотя могла находиться и выше.

    Последние матчи: После поражения в дерби «Орландо» «Майами» еле смог выцарапать победу в матче против «Шарлотт».

    Травмированные игроки: К потерям «Майами» можно отнести отсутствие Лава и Ричардсона. Без этих игроков глубина состава Споэлстры явно сужается.

    Общий тонус клуба: Однако и без них «Хит» довольно легко расправятся с «Детройтом» в предстоящем домашнем поединке.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Никаких неожиданностей от «Детройта» на старте нового сезона мы не дождались, поскольку клуб из Мичигана занял привычное место на дне восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: В трех стартовых матчах «Детройт» не смог зацепиться за победу ни в одном, и у Бикерстаффа будет масса головной боли, как начать побеждать.

    Травмированные игроки: На данный момент времени у «Детройта» не могу играть Клинтман и Томпсон. Потеря второго — серьезный удар по всем тактическим заготовкам нового главного тренера команды.

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    Общий тонус клуба: Почти нет никаких сомнений, что в предстоящем поединке против «Хит» гости запишут на свой счет четвертое поражение подряд.

    Статистика для ставок

    • «Детройт» последний раз побеждал «Майами» в 2022 году

    • Клуб из Мичигана проиграл три стартовых поединка сезона

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Майами» дают коэффициент 1.23, а на победу «Детройта» — 3.95.

    Прогноз: «Майами» выиграет матч за явным преимуществом

    Альтернативный прогноз: «Детройт» даже не сможет приблизиться к своему среднему показателю заброшенных очков по старту сезона.

    Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.04.

    Альтернативная ставка: ИТМ (2) 97 с коэффициентом 2.28.

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