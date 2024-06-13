В третьем матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» 13 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Путь в плей-офф: Команда из Техаса начала своё выступление в плей-офф противостоянием с «Лос-Анджелес Клипперс». В первом раунде «Даллас» переиграл «парусников» (4:2 — победа в серии).

Шесть матчей «Далласу» потребовалось, чтобы прибить и «Оклахому», только в рамках второго раунда плей-офф национальной баскетбольной ассоциации (4:2 — победа в серии).

В полуфинале розыгрыша «техасские ковбои» оказались сильнее «Миннесоты» из Миннеаполиса (4:1 — победа в серии).

Последние матчи: Финал НБА против «Бостона» проходит для «Далласа» крайне неудачно. Техасцы проиграли две встречи в серии, во втором матче лидера «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл из 32 очков, 11 подборов и 11 передач, играя с тремя травмами.

Прогнозы и ставки на НБА

Не сыграют: Лука Дончич может пропустить третий матч финала с «Бостоном» из-за травмы груди.

Состояние команды: Лидер «Далласа» на протяжении всей стадии плей-офф играет с травмой, сама команда пока не может вернуться в игру, чтобы продолжить битву за титул.

«Бостон»

Путь в плей-офф: Баскетболисты из Бостона уже преодолели три раунда. В 1/8 финала «кельты» добились победы над «Майами» (4:1 — победа в серии). С аналогичным счётом во втором раунде плей-офф «Бостон» переиграл «Кливленд».

Таким образом «бостонские кельты» квалифицировались в полуфинал. В 1/2 победителю Восточной конференции удалось «свипнуть» «Индиану» (4:0 — победа в серии).

Последние матчи: Победная серия «Бостона» составляет 9 матчей, две из них добыты в финале противостояния с «Далласом» (107:89, 105:98).

Прогнозы и ставки на спорт

В последней выигрышной встреча в составе «кельтов» результативностью отметился Джру Холидей, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: К слову, Кристапс Порзингис может пропустить третий матч финала с «Далласом». Игроку потребуется несколько дней на восстановление после травмы. Центровой «Бостона» получил разрыв левого колена во второй игре финала НБА.

Статистика для ставок

«Бостон» дважды переиграл «Даллас» (105:98, 107:89)

Счет в серии 2:0 — в пользу «Бостона»

Победная серия «Бостона» состоит из девяти матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. На победу «Бостона» — 2.15.

ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Финальная серия перебирается в Техас, «Даллас» по мнению букмекеров считается фаворитом встречи. Однако «Бостон» может приблизится к титулу чемпиона. Наш вариант — «кельты» снова одержат победу и продлят выигрышную серию до 10 матчей.

Ставка: Фора «Бостона» (+2) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 200 очков — средний показатель заброшенных мячей командами «Бостон» и «Даллас». Есть вероятность, что соперники сыграют по низам и в третьей игре серии.

Ставка: ТМ 212 с коэффициентом 2.00.