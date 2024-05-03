В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на стадионе «Веллс Фарго Центр» 3 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Филадельфия» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: «Филадельфия» финишировала в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата на 7 месте. В регулярном чемпионате «76-е» одержали 47 побед и потерпели 35 поражений.

Последние матчи: Тайриз Макси сыграл ключевую роль в поединке против «Нью-Йорка» в пятом матче серии и спас «Филадельфию» от вылета, забросив в кольцо соперника 46 очков. Сама команда одержала победу над «никсами» (112:106). Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (97:97). Именно Тайриз Макси вывел «Филу» в овертайм, после того как набрал 7 очков за 25 секунд до окончания последней четверти.

Не сыграют: «Филадельфия» не сможет по-прежнему рассчитывать на Роберта Ковингтона, у которого травма колена. В строй команды вернулись Де'Энтони Мелтон и Джоэл Эмбиид.

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Состояние команды: «Филадельфия» продолжает сражаться за путёвку во второй раунде плей-офф. На данный момент «76-е» уступают «Нью-Йорку» в серии (2:3).

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» финишировал на втором месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения.

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Последние матчи: «Нью-Йорк» упустил возможность квалифицироваться во второй раунд плей-офф турнира. В пятом матч серии «никсы» лишь в овертайме уступили «Филадельфии» (106:112).

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Выбыл из строя команды и Боян Богданович, у которого травма ноги.

Состояние команды: Восстановился от травмы один из ключевых игроков «Нью-Йорка». Речь о Митчелле Робинсоне, у которого была травма лодыжки.

Статистика для ставок

В плей-офф «Нью-Йорк» трижды переиграл «Филадельфию» (97:92, 104:101, 111:104)

«Филадельфия» сократила отставание от «никсов» до минимума (112:106, 125:114)

«Нью-Йорк» ведёт в серии со счётом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Нью-Йорка» — 2.31.

ТБ 200.5 и ТМ 200.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Филадельфия» может поймать кураж после того как во второй раз сократила отставание в счёте. К тому же, «76-е» будут играть дома. Стави на успешную игру хозяев.

Ставка: Фора «Филадельфии» (-4.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, чтобы подстраховаться.

Ставка: ТБ 203 с коэффициентом 2.15.