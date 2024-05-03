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    Сохранит ли «Филадельфия» шансы на выход во 2-й раунд?

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 3 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Нью-Йорк»
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    «Торонто» — «Филадельфия»
    В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на стадионе «Веллс Фарго Центр» 3 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. «Филадельфия» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: «Филадельфия» финишировала в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата на 7 месте. В регулярном чемпионате «76-е» одержали 47 побед и потерпели 35 поражений.

    Последние матчи: Тайриз Макси сыграл ключевую роль в поединке против «Нью-Йорка» в пятом матче серии и спас «Филадельфию» от вылета, забросив в кольцо соперника 46 очков. Сама команда одержала победу над «никсами» (112:106). Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (97:97). Именно Тайриз Макси вывел «Филу» в овертайм, после того как набрал 7 очков за 25 секунд до окончания последней четверти.

    Не сыграют: «Филадельфия» не сможет по-прежнему рассчитывать на Роберта Ковингтона, у которого травма колена. В строй команды вернулись Де'Энтони Мелтон и Джоэл Эмбиид.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Филадельфия» продолжает сражаться за путёвку во второй раунде плей-офф. На данный момент «76-е» уступают «Нью-Йорку» в серии (2:3).

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» финишировал на втором месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Нью-Йорк» упустил возможность квалифицироваться во второй раунд плей-офф турнира. В пятом матч серии «никсы» лишь в овертайме уступили «Филадельфии» (106:112).

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Выбыл из строя команды и Боян Богданович, у которого травма ноги.

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    Состояние команды: Восстановился от травмы один из ключевых игроков «Нью-Йорка». Речь о Митчелле Робинсоне, у которого была травма лодыжки.

    Статистика для ставок

    • В плей-офф «Нью-Йорк» трижды переиграл «Филадельфию» (97:92, 104:101, 111:104)

    • «Филадельфия» сократила отставание от «никсов» до минимума (112:106, 125:114)

    • «Нью-Йорк» ведёт в серии со счётом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Нью-Йорка» — 2.31.

    ТБ 200.5 и ТМ 200.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Филадельфия» может поймать кураж после того как во второй раз сократила отставание в счёте. К тому же, «76-е» будут играть дома. Стави на успешную игру хозяев.

    Ставка: Фора «Филадельфии» (-4.5) с коэффициентом 2.05.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, чтобы подстраховаться.

    Ставка: ТБ 203 с коэффициентом 2.15.

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    Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Нью-Йорк» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на баскетбол. Сохранит ли «Филадельфия» шансы на выход во 2-й раунд?
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