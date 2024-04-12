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    «Чикаго» легко расправится с «Детройтом»

    «Детройт» — «Чикаго». Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Детройт»

    Турнирное положение: В итоге «Детройт» все же сохраняет последнюю позицию во всей сводной таблице лиги. Остается открытым только один вопрос: сможет ли команда Уильямса одержать хотя бы ещё одну победу?

    Последние матчи: В последней своей игре клуб из Мичигана безальтернативной проиграл «Филадельфии» (102:120), у которой на паркете не присутствовал даже Эмбиид.

    Травмированные игроки: Проблемы с баскетболистами у клуба из Мичигана продолжаются. Не могут принимать участие в матче Умуде, Граймс, Фонтеккио, Стюарт и Томпсон.

    Общий тонус клуба: Даже в игре против имеющего огромное количество сложностей «Чикаго» шансов на успех крайне мало.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Весь сезон «Чикаго» похож на одно большое разочарование, которое выражается в девятом месте на Востоке.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В двух последних поединках безальтернативные проигрыши «Орландо» и «Нью-Орлеану».

    Травмированные игроки: У клуба из Иллинойса все тот же квартет травмированных, поэтому шансы даже на победу против «Детройта» под вопросом.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в ничего не значащем матче двух не самых сильных команд хоть будет борьба до конца встречи.

    Статистика для ставок

    • «Детройт» не может победить пять матчей подряд

    • Два из трех последних очных поединков «Чикаго» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 3.65, а на победу «Чикаго» — 1.22.

    Прогноз: Гости выиграют безальтернативно

    Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ожидать не стоит

    Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.73.

    Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.21.

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    Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Чикаго» с коэффициентом 1.73. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Чикаго» легко расправится с «Детройтом»
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