В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: В итоге «Детройт» все же сохраняет последнюю позицию во всей сводной таблице лиги. Остается открытым только один вопрос: сможет ли команда Уильямса одержать хотя бы ещё одну победу?

Последние матчи: В последней своей игре клуб из Мичигана безальтернативной проиграл «Филадельфии» (102:120), у которой на паркете не присутствовал даже Эмбиид.

Травмированные игроки: Проблемы с баскетболистами у клуба из Мичигана продолжаются. Не могут принимать участие в матче Умуде, Граймс, Фонтеккио, Стюарт и Томпсон.

Общий тонус клуба: Даже в игре против имеющего огромное количество сложностей «Чикаго» шансов на успех крайне мало.

«Чикаго»

Турнирное положение: Весь сезон «Чикаго» похож на одно большое разочарование, которое выражается в девятом месте на Востоке.

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Последние матчи: В двух последних поединках безальтернативные проигрыши «Орландо» и «Нью-Орлеану».

Травмированные игроки: У клуба из Иллинойса все тот же квартет травмированных, поэтому шансы даже на победу против «Детройта» под вопросом.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в ничего не значащем матче двух не самых сильных команд хоть будет борьба до конца встречи.

Статистика для ставок

«Детройт» не может победить пять матчей подряд

Два из трех последних очных поединков «Чикаго» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 3.65, а на победу «Чикаго» — 1.22.

Прогноз: Гости выиграют безальтернативно

Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ожидать не стоит

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.73.

Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.21.