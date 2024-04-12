«Детройт»
Турнирное положение: В итоге «Детройт» все же сохраняет последнюю позицию во всей сводной таблице лиги. Остается открытым только один вопрос: сможет ли команда Уильямса одержать хотя бы ещё одну победу?
Последние матчи: В последней своей игре клуб из Мичигана безальтернативной проиграл «Филадельфии» (102:120), у которой на паркете не присутствовал даже Эмбиид.
Травмированные игроки: Проблемы с баскетболистами у клуба из Мичигана продолжаются. Не могут принимать участие в матче Умуде, Граймс, Фонтеккио, Стюарт и Томпсон.
Общий тонус клуба: Даже в игре против имеющего огромное количество сложностей «Чикаго» шансов на успех крайне мало.
«Чикаго»
Турнирное положение: Весь сезон «Чикаго» похож на одно большое разочарование, которое выражается в девятом месте на Востоке.
Последние матчи: В двух последних поединках безальтернативные проигрыши «Орландо» и «Нью-Орлеану».
Травмированные игроки: У клуба из Иллинойса все тот же квартет травмированных, поэтому шансы даже на победу против «Детройта» под вопросом.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в ничего не значащем матче двух не самых сильных команд хоть будет борьба до конца встречи.
Статистика для ставок
- «Детройт» не может победить пять матчей подряд
- Два из трех последних очных поединков «Чикаго» проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 3.65, а на победу «Чикаго» — 1.22.
Прогноз: Гости выиграют безальтернативно
- 2.41Бостон — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.80Юта — Хьюстон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.93Сакраменто — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ожидать не стоит
Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.73.
Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.21.