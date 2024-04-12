В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 12 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бостон» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Маззулла и его «Бостон» с запасом выигрывают регулярный чемпионат в этом сезоне, но приключения и неожиданности от клуба из Массачусетса происходят на регулярной основе.

Последние матчи: В последнем матче против «Милуоки» только сумасшедший мог предположить, что «олени» смогут навязать борьба и сыграть матч на уровне. Но они не только сыграли на уровне, но и вовсе забрали матч себе.

Травмированные игроки: В предстоящей встрече не смогут принять участие Порзингис и Хорфорд, хотя критических проблем со здоровьем у них нет.

Общий тонус клуба: С «Никс» также легкой прогулки не ожидается, поскольку почти все травмированные вернулись в строй.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Хочется верить, что «Нью-Йорк» ударно проведёт последнюю неделю регулярного сезона и удержит третье место на Востоке.

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Последние матчи: В четырёх последних матчах всего лишь одно поражение, которое весьма неожиданно пришлось на матч против «Чикаго».

Травмированные игроки: Поклонники клуба не могут нарадоваться на выздоровевших игроков, но Рэндл все же не сыграет до конца регулярки.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что даже без Джулиуса у «Никс» есть реальные шансы нанести «Селтикс» второе поражение подряд.

Статистика для ставок

За шесть последних поединков «Бостон» проиграл всего лишь раз

Пять последних очных встреч «Нью-Йорк» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.48, а на победу «Нью-Йорка» — 2.41.

Прогноз: «Нью-Йорк» способен разобраться с расслабленным соперником

Альтернативный прогноз: Матч получится довольно результативным

Ставка: П2 с коэффициентом 2.41.

Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.17.