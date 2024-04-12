«Бостон»
Турнирное положение: Маззулла и его «Бостон» с запасом выигрывают регулярный чемпионат в этом сезоне, но приключения и неожиданности от клуба из Массачусетса происходят на регулярной основе.
Последние матчи: В последнем матче против «Милуоки» только сумасшедший мог предположить, что «олени» смогут навязать борьба и сыграть матч на уровне. Но они не только сыграли на уровне, но и вовсе забрали матч себе.
Травмированные игроки: В предстоящей встрече не смогут принять участие Порзингис и Хорфорд, хотя критических проблем со здоровьем у них нет.
Общий тонус клуба: С «Никс» также легкой прогулки не ожидается, поскольку почти все травмированные вернулись в строй.
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Хочется верить, что «Нью-Йорк» ударно проведёт последнюю неделю регулярного сезона и удержит третье место на Востоке.
Последние матчи: В четырёх последних матчах всего лишь одно поражение, которое весьма неожиданно пришлось на матч против «Чикаго».
Травмированные игроки: Поклонники клуба не могут нарадоваться на выздоровевших игроков, но Рэндл все же не сыграет до конца регулярки.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что даже без Джулиуса у «Никс» есть реальные шансы нанести «Селтикс» второе поражение подряд.
Статистика для ставок
- За шесть последних поединков «Бостон» проиграл всего лишь раз
- Пять последних очных встреч «Нью-Йорк» проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.48, а на победу «Нью-Йорка» — 2.41.
Прогноз: «Нью-Йорк» способен разобраться с расслабленным соперником
- 1.80Юта — Хьюстон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.73Детройт — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.93Сакраменто — Нью-Орлеан: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Матч получится довольно результативным
Ставка: П2 с коэффициентом 2.41.
Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.17.