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    «Нью-Йорк» имеет шансы на успех?

    «Бостон» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 2.41) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 12 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Нью-Йорк»
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    «Нью-Йорк»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 12 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бостон» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Маззулла и его «Бостон» с запасом выигрывают регулярный чемпионат в этом сезоне, но приключения и неожиданности от клуба из Массачусетса происходят на регулярной основе.

    Последние матчи: В последнем матче против «Милуоки» только сумасшедший мог предположить, что «олени» смогут навязать борьба и сыграть матч на уровне. Но они не только сыграли на уровне, но и вовсе забрали матч себе.

    Травмированные игроки: В предстоящей встрече не смогут принять участие Порзингис и Хорфорд, хотя критических проблем со здоровьем у них нет.

    Общий тонус клуба: С «Никс» также легкой прогулки не ожидается, поскольку почти все травмированные вернулись в строй.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Хочется верить, что «Нью-Йорк» ударно проведёт последнюю неделю регулярного сезона и удержит третье место на Востоке.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В четырёх последних матчах всего лишь одно поражение, которое весьма неожиданно пришлось на матч против «Чикаго».

    Травмированные игроки: Поклонники клуба не могут нарадоваться на выздоровевших игроков, но Рэндл все же не сыграет до конца регулярки.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что даже без Джулиуса у «Никс» есть реальные шансы нанести «Селтикс» второе поражение подряд.

    Статистика для ставок

    • За шесть последних поединков «Бостон» проиграл всего лишь раз

    • Пять последних очных встреч «Нью-Йорк» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.48, а на победу «Нью-Йорка» — 2.41.

    Прогноз: «Нью-Йорк» способен разобраться с расслабленным соперником

    Альтернативный прогноз: Матч получится довольно результативным

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.41.

    Альтернативная ставка: ТБ 229 с коэффициентом 2.17.

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    Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Нью-Йорк» с коэффициентом 2.41. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» имеет шансы на успех?
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