«Торонто»
Турнирное положение: Похоже «Торонто» намеревается проигрывать все оставшиеся матчи до конца регулярного сезона, поскольку просвета в результатах и близко не видно.
Последние матчи: «Рэпторз» не могут победить уже 12 матчей подряд, а количество травмированных игроков увеличивается на одну единицу каждые три игры.
Травмированные игроки: «Рэпторз» продолжает играть без шести важных игроков основного состава. Это сильно влияет на общую физическую готовность клуба на финише сезона.
Общий тонус клуба: В матче против «Филадельфии» хозяевам паркета придется полегче, чем с другими более организованными соперниками, но все равно вероятность победы крайне мала.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: Несмотря на то, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в своих последних поединках практически не проигрывает, все равно определенные опасения за сохранение места в плей-ин имеются.
Последние матчи: В последнем матче не выиграть у «Бруклина» (116:104) нужно было очень сильно постараться, но зато получили повреждения лидеры клуба, и никто не знает, насколько серьезными они оказались.
Травмированные игроки: Игроки калифорнийского клуба также не выдержали концовки сезона. Мало того, что целая пятерка точно не примет участие в предстоящем поединке, так ещё и Джеймс с Дэвисом вполне могут пропустить предстоящий матч.
Общий тонус клуба: Сейчас «озерники» даже без лидеров вполне могут справиться со слабым «Даллас», но вот с остальными придется очень сильно напрягаться.
Статистика для ставок
- «Торонто» не может выиграть 13 матчей кряду
- «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл два последних очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 5.37, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.18.
Прогноз: Приезжему клубу достанется легкая победа в предстоящем поединке.
- 2.25Майами — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.99Вашингтон — Милуоки: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.25Чикаго — Атланта: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: Встреча ожидается довольно результативной.
Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.21.