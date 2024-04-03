В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 03 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Похоже «Торонто» намеревается проигрывать все оставшиеся матчи до конца регулярного сезона, поскольку просвета в результатах и близко не видно.

Последние матчи: «Рэпторз» не могут победить уже 12 матчей подряд, а количество травмированных игроков увеличивается на одну единицу каждые три игры.

Травмированные игроки: «Рэпторз» продолжает играть без шести важных игроков основного состава. Это сильно влияет на общую физическую готовность клуба на финише сезона.

Общий тонус клуба: В матче против «Филадельфии» хозяевам паркета придется полегче, чем с другими более организованными соперниками, но все равно вероятность победы крайне мала.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: Несмотря на то, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в своих последних поединках практически не проигрывает, все равно определенные опасения за сохранение места в плей-ин имеются.

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Последние матчи: В последнем матче не выиграть у «Бруклина» (116:104) нужно было очень сильно постараться, но зато получили повреждения лидеры клуба, и никто не знает, насколько серьезными они оказались.

Травмированные игроки: Игроки калифорнийского клуба также не выдержали концовки сезона. Мало того, что целая пятерка точно не примет участие в предстоящем поединке, так ещё и Джеймс с Дэвисом вполне могут пропустить предстоящий матч.

Общий тонус клуба: Сейчас «озерники» даже без лидеров вполне могут справиться со слабым «Даллас», но вот с остальными придется очень сильно напрягаться.

Статистика для ставок

«Торонто» не может выиграть 13 матчей кряду

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл два последних очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 5.37, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.18.

Прогноз: Приезжему клубу достанется легкая победа в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Встреча ожидается довольно результативной.

Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.21.