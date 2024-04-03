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    «Озерники» легко разберутся с канадской дружиной?

    «Торонто» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 03 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 03 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Похоже «Торонто» намеревается проигрывать все оставшиеся матчи до конца регулярного сезона, поскольку просвета в результатах и близко не видно.

    Последние матчи: «Рэпторз» не могут победить уже 12 матчей подряд, а количество травмированных игроков увеличивается на одну единицу каждые три игры.

    Травмированные игроки: «Рэпторз» продолжает играть без шести важных игроков основного состава. Это сильно влияет на общую физическую готовность клуба на финише сезона.

    Общий тонус клуба: В матче против «Филадельфии» хозяевам паркета придется полегче, чем с другими более организованными соперниками, но все равно вероятность победы крайне мала.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: Несмотря на то, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в своих последних поединках практически не проигрывает, все равно определенные опасения за сохранение места в плей-ин имеются.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В последнем матче не выиграть у «Бруклина» (116:104) нужно было очень сильно постараться, но зато получили повреждения лидеры клуба, и никто не знает, насколько серьезными они оказались.

    Травмированные игроки: Игроки калифорнийского клуба также не выдержали концовки сезона. Мало того, что целая пятерка точно не примет участие в предстоящем поединке, так ещё и Джеймс с Дэвисом вполне могут пропустить предстоящий матч.

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    Общий тонус клуба: Сейчас «озерники» даже без лидеров вполне могут справиться со слабым «Даллас», но вот с остальными придется очень сильно напрягаться.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» не может выиграть 13 матчей кряду

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл два последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 5.37, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.18.

    Прогноз: Приезжему клубу достанется легкая победа в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Встреча ожидается довольно результативной.

    Ставка: Ф2 (-10) с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.21.

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    Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.84. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Озерники» легко разберутся с канадской дружиной?
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