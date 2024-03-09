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    Продлится ли победная серия «Нью-Орлеана»?

    «Филадельфия» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 9 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Нью-Орлеан»
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    «Торонто» — «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет на арене «Веллс Фарго Центр» 9 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Марта 2024 года

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 6 место, одержав 35 побед и потерпев 27 поражений.

    Последние матчи: В последнее время не идёт игра у «Филадельфии», «76-е» проиграли «Мемфису» (109:115). Также было фиаско в игре с «Бруклином» (107:112).

    Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» находятся 5 игроков. Точно не сыграют в матче против «Далласа» Роберт Ковингтон и Джоэл Эмбиид, у обоих травма колена. С травмой спины из игры выбыл Де'Энтони Мелтон. Под вопросом участие Кеньон Мартин (травма лодыжки) и Тайриз Макси (сотрясение).

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    Состояние команды: В последних пяти встречах «Филадельфия» проиграла три раза. «76-е» также провели неудачную игру против лидера Восточной конференции — «Бостона» (99:117). К тому же были две победы против «Далласа» (120:116) и «Шарлотт» (121:114).

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: Команда из Луизианы продолжает борьбу за место в плей-офф баскетбольной ассоциации. На данный момент «Нью-Орлеан» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференции. «Пеликаны» провели в этом сезоне 62 матча, одержав 37 побед и потерпев 25 поражений.

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    Последние матчи: Трэй Мерфи принес победу «Нью-Орлеану» в матче против «Торонто» (139:98). Форвард «пеликанов» отправил в кольцо соперника 34 очка, до дабл-дабла баскетболиста не хватило 4 подборов.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находится Дайсон Дэниелс, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: На данный момент выигрышная серия «Нью-Орлеана» составляет два матча. Ранее команда из Луизианы добилась уверенной победы над «Индианой» (129:102).

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» выиграл у «Филадельфии» в первом круге (124:114)

    • Победная серия «Нью-Орлеана» состоит из двух матчей

    • Проигрышная серия «Филадельфии» состоит из двух поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. На победу «Филадельфии» — 3.66.

    ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Нью-Орлеан» сейчас на ходу, «пеликаны» выдают победную серию, а вот «Филадельфия» без своего лидера Джоэла Эмбиида, вряд ли сможет составить конкуренцию «пеликанам». Есть вероятность, что команда из Луизианы добьется успеха, одержав третью победу подряд. Ставим на успешную игру гостей.

    Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-8.5) с коэффициентом 1.88.

    Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Нью-Орлеана» и «Филадельфии» забросили друг другу 238 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Нью-Орлеан» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Продлится ли победная серия «Нью-Орлеана»?
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