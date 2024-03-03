В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Миннеаполисе на арене «Таргет Центр» 3 марта. Начало встречи — в 23:30 мск. «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Баскетболисты из Миннеаполиса занимают 1 место в турнирной таблице в Западной конференции. «Миннесота» провела 60 матчей, одержав 42 победы и потерпев 18 поражений.

Последние матчи: В матче последнего тура регулярного чемпионата «Миннесота» потерпела поражение от «Сакраменто» (120:124). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (115:115).

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Под вопросом участие форварда «лесных волков» Кайла Андерсона, игрок получил травму колена, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: Из строя «Миннесоты» выбыл ее лидер Энтони Эдвардс. Защитник «лесных волков» получил травму лодыжки в матче против «Сакраменто».

К тому же прервалась выигрышная серия «Миннесота», которая состояла из трёх матчей. Баскетболисты из Миннеаполиса переиграли «Мемфис» (110:101), «Сан-Антонио» (114:105) и «Бруклин» (101:86).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: «Парикмахеры» занимают 4 место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес Клипперс» провёл в этом сезоне 58 матчей, одержав 38 побед и потерпев 20 проигрышей.

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Последние матчи: Джеймс Харден принёс победу «Лос-Анджелес Клипперс» в матче против «Вашингтона» (140:115). Баскетболист набрал 28 очков, совершил 4 подбора и отдал 8 передач.

Не сыграют: Из строя команды из-за травмы руки выбыл Расселл Уэстбрук, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: От травмы колена восстановился один из лидеров «Клипперс» Пол Джордж.

К тому же победа «парикмахеров» над «Вашингтоном» прервала чёрную полосу игр, которая состояла из двух матчей. Ранее «Клипперс» проиграл «Лейкерсу» (112:116) и «Сакраменто» (107:123).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Миннесота» и «Лос-Анджелес Клипперс» играли 2 раза

«Миннесота» дважды переиграла «Клипперс» (121:100, 109:105)

Прервалась трехматчевая выигрышная серия «Миннесоты»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. На победу «Миннесоты» — 2.01.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: В состав «Лос-Анджелес Клипперс» вернулся один ключевых игроков Пол Джордж. «Миннесота», напротив потеряла своего лидера Энтони Эдвардса.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 1.84.

Прогноз: А можно сыграть в пользу победы одной из команд, но с небольшим перевесом в счёте.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.