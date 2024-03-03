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    Возьмёт ли «Клипперс» реванш у «Миннесоты»?

    «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 3 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в Миннеаполисе на арене «Таргет Центр» 3 марта. Начало встречи — в 23:30 мск. «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Марта 2024 года

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Баскетболисты из Миннеаполиса занимают 1 место в турнирной таблице в Западной конференции. «Миннесота» провела 60 матчей, одержав 42 победы и потерпев 18 поражений.

    Последние матчи: В матче последнего тура регулярного чемпионата «Миннесота» потерпела поражение от «Сакраменто» (120:124). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (115:115).

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Под вопросом участие форварда «лесных волков» Кайла Андерсона, игрок получил травму колена, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Из строя «Миннесоты» выбыл ее лидер Энтони Эдвардс. Защитник «лесных волков» получил травму лодыжки в матче против «Сакраменто».

    К тому же прервалась выигрышная серия «Миннесота», которая состояла из трёх матчей. Баскетболисты из Миннеаполиса переиграли «Мемфис» (110:101), «Сан-Антонио» (114:105) и «Бруклин» (101:86).

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: «Парикмахеры» занимают 4 место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес Клипперс» провёл в этом сезоне 58 матчей, одержав 38 побед и потерпев 20 проигрышей.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Джеймс Харден принёс победу «Лос-Анджелес Клипперс» в матче против «Вашингтона» (140:115). Баскетболист набрал 28 очков, совершил 4 подбора и отдал 8 передач.

    Не сыграют: Из строя команды из-за травмы руки выбыл Расселл Уэстбрук, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: От травмы колена восстановился один из лидеров «Клипперс» Пол Джордж.

    К тому же победа «парикмахеров» над «Вашингтоном» прервала чёрную полосу игр, которая состояла из двух матчей. Ранее «Клипперс» проиграл «Лейкерсу» (112:116) и «Сакраменто» (107:123).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Миннесота» и «Лос-Анджелес Клипперс» играли 2 раза

    • «Миннесота» дважды переиграла «Клипперс» (121:100, 109:105)

    • Прервалась трехматчевая выигрышная серия «Миннесоты»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. На победу «Миннесоты» — 2.01.

    ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: В состав «Лос-Анджелес Клипперс» вернулся один ключевых игроков Пол Джордж. «Миннесота», напротив потеряла своего лидера Энтони Эдвардса.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 1.84.

    Прогноз: А можно сыграть в пользу победы одной из команд, но с небольшим перевесом в счёте.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 1.84. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Возьмёт ли «Клипперс» реванш у «Миннесоты»?
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