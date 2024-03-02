«Детройт»
Турнирное положение: Свершилось уникальное событие — «Детройт» ушел с последнего места в конференции, и сейчас клуб из Мичигана верит в себя.
Последние матчи: Мало кто мог предположить, что дружина Уильямса сможет увезти победу из Иллинойса, но это случилось (105:95).
Травмированные игроки: Радует что вернулся в строй Каннингем, который и помог своему клубу одержать важную победу. Сейчас у «Пистонз» не может играть только Сассер.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Кливленда» шансов на успех откровенно мало, хоть хозяева и находятся в приподнятом настроении после виктории над «быками».
«Кливленд»
Турнирное положение: Ещё совсем недавно «Кливленд» было обыграть практически невозможно, но в последних играх что-то пошло не так.
Последние матчи: Бикерстафф ищет варианты, при которых его клуб снова начнет побеждать, но пока что разрешения этой проблемы не найдено.
Травмированные игроки: Коллектив из Огайо пока что не может рассчитывать на Джерома и Томпсона, но они играют не первостепенную роль в своем клубе.
Общий тонус клуба: Сложно представить, что должно произойти, чтобы гости не смогли добиться победы в Мичигане.
Статистика для ставок
- «Кливленд» выиграл девять последних очных поединков
- «Детройт» проиграл три последних матча дома
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 4.67, а на победу «Кливленда» — 1.22.
Прогноз: Хозяева не смогут ничего противопоставить более сильной команде.
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Альтернативный прогноз: Клубы продемонстрируют результативный баскетбол.
Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.25.