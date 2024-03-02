В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 02 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: Свершилось уникальное событие — «Детройт» ушел с последнего места в конференции, и сейчас клуб из Мичигана верит в себя.

Последние матчи: Мало кто мог предположить, что дружина Уильямса сможет увезти победу из Иллинойса, но это случилось (105:95).

Травмированные игроки: Радует что вернулся в строй Каннингем, который и помог своему клубу одержать важную победу. Сейчас у «Пистонз» не может играть только Сассер.

Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Кливленда» шансов на успех откровенно мало, хоть хозяева и находятся в приподнятом настроении после виктории над «быками».

«Кливленд»

Турнирное положение: Ещё совсем недавно «Кливленд» было обыграть практически невозможно, но в последних играх что-то пошло не так.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Бикерстафф ищет варианты, при которых его клуб снова начнет побеждать, но пока что разрешения этой проблемы не найдено.

Травмированные игроки: Коллектив из Огайо пока что не может рассчитывать на Джерома и Томпсона, но они играют не первостепенную роль в своем клубе.

Общий тонус клуба: Сложно представить, что должно произойти, чтобы гости не смогли добиться победы в Мичигане.

Статистика для ставок

«Кливленд» выиграл девять последних очных поединков

«Детройт» проиграл три последних матча дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 4.67, а на победу «Кливленда» — 1.22.

Прогноз: Хозяева не смогут ничего противопоставить более сильной команде.

Альтернативный прогноз: Клубы продемонстрируют результативный баскетбол.

Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.25.