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    «Детройт» сможет развить успех?

    «Детройт» — «Кливленд». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Кливленд»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 02 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Марта 2024 года

    «Детройт»

    Турнирное положение: Свершилось уникальное событие — «Детройт» ушел с последнего места в конференции, и сейчас клуб из Мичигана верит в себя.

    Последние матчи: Мало кто мог предположить, что дружина Уильямса сможет увезти победу из Иллинойса, но это случилось (105:95).

    Травмированные игроки: Радует что вернулся в строй Каннингем, который и помог своему клубу одержать важную победу. Сейчас у «Пистонз» не может играть только Сассер.

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Кливленда» шансов на успех откровенно мало, хоть хозяева и находятся в приподнятом настроении после виктории над «быками».

    «Кливленд»

    Турнирное положение: Ещё совсем недавно «Кливленд» было обыграть практически невозможно, но в последних играх что-то пошло не так.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Бикерстафф ищет варианты, при которых его клуб снова начнет побеждать, но пока что разрешения этой проблемы не найдено.

    Травмированные игроки: Коллектив из Огайо пока что не может рассчитывать на Джерома и Томпсона, но они играют не первостепенную роль в своем клубе.

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    Общий тонус клуба: Сложно представить, что должно произойти, чтобы гости не смогли добиться победы в Мичигане.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» выиграл девять последних очных поединков

    • «Детройт» проиграл три последних матча дома

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 4.67, а на победу «Кливленда» — 1.22.

    Прогноз: Хозяева не смогут ничего противопоставить более сильной команде.

    Альтернативный прогноз: Клубы продемонстрируют результативный баскетбол.

    Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.25.

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    Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Кливленд» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» сможет развить успех?
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