«Бостон»
Турнирное положение: Игра «Бостона» на протяжении всего февраля более, чем впечатляет, поэтому первое место в лиге за клубом Маззуллы вполне ожидаемо.
Последние матчи: За восемь последних матчей не нашлось ни одного достойного соперника, который смог бы сыграть на равных с фаворитом сезона.
Травмированные игроки: «Селтикс» продолжают идти по сезону без потерь баскетболистов, и по этому показателю команда из Массачусетса также идет в лидирующей группе.
Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Филадельфии» серия может прерваться, но для этого нужно, чтобы гости выложились по максимуму.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Баскетбол «Филадельфии» на протяжении всего февраля хромает на обе ноги. Все это привело к тому, что Нёрс со своей дружиной опустился на пятую строчку на Востоке.
Последние матчи: За десять сыгранных в этом месяце матчей пенсильванская команда смогла победить лишь в трех.
Травмированные игроки: В предстоящей игре против лидера лиги не смогут сыграть Ковингтон и Эмбиид. Без камерунца будет предельно тяжело сопротивляться.
Общий тонус клуба: Заранее отдавать домашнюю победу «Бостону» не стоит, однако шансы на борьбу за выигрыш у гостевого клуба заметно падают.
Статистика для ставок
- «Филадельфия» выиграла у «Бостона» только один матч за семь последних очных встреч
- «Бостон» за весь февраль проиграл лишь однажды
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.11, а на победу «Филадельфии» — 5.25.
Прогноз: «Бостон» поиздевается над «Филадельфией».
Альтернативный прогноз: Результатной игры не получится.
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.71.
Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.27.