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    «Бостон» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.71) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 28 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Филадельфия»
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    «Бостон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 28 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Февраля 2024 года

    «Бостон»

    Турнирное положение: Игра «Бостона» на протяжении всего февраля более, чем впечатляет, поэтому первое место в лиге за клубом Маззуллы вполне ожидаемо.

    Последние матчи: За восемь последних матчей не нашлось ни одного достойного соперника, который смог бы сыграть на равных с фаворитом сезона.

    Травмированные игроки: «Селтикс» продолжают идти по сезону без потерь баскетболистов, и по этому показателю команда из Массачусетса также идет в лидирующей группе.

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Филадельфии» серия может прерваться, но для этого нужно, чтобы гости выложились по максимуму.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Баскетбол «Филадельфии» на протяжении всего февраля хромает на обе ноги. Все это привело к тому, что Нёрс со своей дружиной опустился на пятую строчку на Востоке.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За десять сыгранных в этом месяце матчей пенсильванская команда смогла победить лишь в трех.

    Травмированные игроки: В предстоящей игре против лидера лиги не смогут сыграть Ковингтон и Эмбиид. Без камерунца будет предельно тяжело сопротивляться.

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    Общий тонус клуба: Заранее отдавать домашнюю победу «Бостону» не стоит, однако шансы на борьбу за выигрыш у гостевого клуба заметно падают.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» выиграла у «Бостона» только один матч за семь последних очных встреч

    • «Бостон» за весь февраль проиграл лишь однажды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.11, а на победу «Филадельфии» — 5.25.

    Прогноз: «Бостон» поиздевается над «Филадельфией».

    Альтернативный прогноз: Результатной игры не получится.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.71.

    Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.27.

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    «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» спокойно одержит десятую викторию подряд?
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