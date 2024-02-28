В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 28 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Игра «Бостона» на протяжении всего февраля более, чем впечатляет, поэтому первое место в лиге за клубом Маззуллы вполне ожидаемо.

Последние матчи: За восемь последних матчей не нашлось ни одного достойного соперника, который смог бы сыграть на равных с фаворитом сезона.

Травмированные игроки: «Селтикс» продолжают идти по сезону без потерь баскетболистов, и по этому показателю команда из Массачусетса также идет в лидирующей группе.

Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Филадельфии» серия может прерваться, но для этого нужно, чтобы гости выложились по максимуму.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Баскетбол «Филадельфии» на протяжении всего февраля хромает на обе ноги. Все это привело к тому, что Нёрс со своей дружиной опустился на пятую строчку на Востоке.

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Последние матчи: За десять сыгранных в этом месяце матчей пенсильванская команда смогла победить лишь в трех.

Травмированные игроки: В предстоящей игре против лидера лиги не смогут сыграть Ковингтон и Эмбиид. Без камерунца будет предельно тяжело сопротивляться.

Общий тонус клуба: Заранее отдавать домашнюю победу «Бостону» не стоит, однако шансы на борьбу за выигрыш у гостевого клуба заметно падают.

Статистика для ставок

«Филадельфия» выиграла у «Бостона» только один матч за семь последних очных встреч

«Бостон» за весь февраль проиграл лишь однажды

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.11, а на победу «Филадельфии» — 5.25.

Прогноз: «Бостон» поиздевается над «Филадельфией».

Альтернативный прогноз: Результатной игры не получится.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.71.

Альтернативная ставка: ТМ 226 с коэффициентом 2.27.