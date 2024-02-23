ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Тухель«Хромая утка». Решение «Баварии» оставить Тухеля до конца сезона — ошибка Роко Шимич (справа)Фабрика талантов. Глух, Конате и другие будущие звезды из «Зальцбурга» Хаби АлонсоСледующий клуб Хаби Алонсо: непростой выбор между «Баварией» и «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    Хозяева не заметят присутствие техасцев на паркете?

    «Нью-Орлеан» — «Хьюстон». Ставка (к. 1.94) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 23 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Хьюстон Рокетс
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Хьюстон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 23 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: Последние достижения «Нью-Орлеана» откровенно впечатляют, и Уилли Грину можно выразить только почтение за то, как играет его команда.

    Последние матчи: За восемь последних поединков клуб из Луизианы проиграл всего лишь один матч, который пришёлся на игре против «Лейкерс» (122:139).

    Травмированные игроки: У команды Вона в данный момент времени не могут принимать участие в матчах Уайтхед, Джонсон и Шарп.

    Общий тонус клуба: В игре против куда более слабого «Хьюстона» раскат сил в пользу хозяев, но победа им сама в руки не придет.

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: Можно обвинять «Хьюстон» в недостаточной самоотдаче, но техасский клуб впервые за долгое время претендует на попадание в плей-офф.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Удока привнес необходимый дух, который позволил его команде оказывать сопротивление всем без исключения клубам лиги.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Рокетс» не могут играть Исон, Уитмор, Адамс и Ванвлит, а без них клуб выглядит значительно слабее.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Общий тонус клуба: За последние матчи команда из Техаса смола разжиться только одной победой, но потенциал у молодой и амбициозной команды есть и довольно большой.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» за семь последних встреч потерпел только одно поражение

    • За шесть последних поединков «Хьюстон» выиграл всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 1.37, а на победу «Хьюстона» — 3.26.

    Прогноз: Хозяева обыграют соперника за явным преимуществом.

    Альтернативный прогноз: Игра получится обильной на набранные очки с двух сторон.

    Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.94.

    Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Де Минор — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Монреаль — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вукич — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер Майами — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аризона — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Анахайм — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Броук Бойз — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руусувуори — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Химик — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ноа — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Орлеан» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на баскетбол. Хозяева не заметят присутствие техасцев на паркете?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры