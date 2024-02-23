В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в «Смузи Кинг Центре» 23 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нью-Орлеан» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: Последние достижения «Нью-Орлеана» откровенно впечатляют, и Уилли Грину можно выразить только почтение за то, как играет его команда.

Последние матчи: За восемь последних поединков клуб из Луизианы проиграл всего лишь один матч, который пришёлся на игре против «Лейкерс» (122:139).

Травмированные игроки: У команды Вона в данный момент времени не могут принимать участие в матчах Уайтхед, Джонсон и Шарп.

Общий тонус клуба: В игре против куда более слабого «Хьюстона» раскат сил в пользу хозяев, но победа им сама в руки не придет.

«Хьюстон»

Турнирное положение: Можно обвинять «Хьюстон» в недостаточной самоотдаче, но техасский клуб впервые за долгое время претендует на попадание в плей-офф.

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Последние матчи: Удока привнес необходимый дух, который позволил его команде оказывать сопротивление всем без исключения клубам лиги.

Травмированные игроки: Сейчас у «Рокетс» не могут играть Исон, Уитмор, Адамс и Ванвлит, а без них клуб выглядит значительно слабее.

Общий тонус клуба: За последние матчи команда из Техаса смола разжиться только одной победой, но потенциал у молодой и амбициозной команды есть и довольно большой.

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» за семь последних встреч потерпел только одно поражение

За шесть последних поединков «Хьюстон» выиграл всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 1.37, а на победу «Хьюстона» — 3.26.

Прогноз: Хозяева обыграют соперника за явным преимуществом.

Альтернативный прогноз: Игра получится обильной на набранные очки с двух сторон.

Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.94.

Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.03.