«Нью-Орлеан»
Турнирное положение: Последние достижения «Нью-Орлеана» откровенно впечатляют, и Уилли Грину можно выразить только почтение за то, как играет его команда.
Последние матчи: За восемь последних поединков клуб из Луизианы проиграл всего лишь один матч, который пришёлся на игре против «Лейкерс» (122:139).
Травмированные игроки: У команды Вона в данный момент времени не могут принимать участие в матчах Уайтхед, Джонсон и Шарп.
Общий тонус клуба: В игре против куда более слабого «Хьюстона» раскат сил в пользу хозяев, но победа им сама в руки не придет.
«Хьюстон»
Турнирное положение: Можно обвинять «Хьюстон» в недостаточной самоотдаче, но техасский клуб впервые за долгое время претендует на попадание в плей-офф.
Последние матчи: Удока привнес необходимый дух, который позволил его команде оказывать сопротивление всем без исключения клубам лиги.
Травмированные игроки: Сейчас у «Рокетс» не могут играть Исон, Уитмор, Адамс и Ванвлит, а без них клуб выглядит значительно слабее.
Общий тонус клуба: За последние матчи команда из Техаса смола разжиться только одной победой, но потенциал у молодой и амбициозной команды есть и довольно большой.
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» за семь последних встреч потерпел только одно поражение
- За шесть последних поединков «Хьюстон» выиграл всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Орлеана» дают коэффициент 1.37, а на победу «Хьюстона» — 3.26.
Прогноз: Хозяева обыграют соперника за явным преимуществом.
Альтернативный прогноз: Игра получится обильной на набранные очки с двух сторон.
Ставка: Ф2 (-7) с коэффициентом 1.94.
Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.03.