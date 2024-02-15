В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 15 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Орландо» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

Турнирное положение: «Орландо» впервые за долгое время видится реальным претендентом на плей-офф и такой шанс упустить просто не может.

Последние матчи: За шесть последних поединков «Мэджик» проиграли всего лишь раз, а закрепиться на шестом месте в конференции подопечные Мозли очень хотят.

Травмированные игроки: Сейчас у клуба из Флориды нет ни одного травмированного игрока, поэтому можно играть, не заботясь о физическом ресурсе.

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Общий тонус клуба: Предстоящий поединок против «Нью-Йорка» ожидается максимально интересным, поскольку клубы практически соседствуют друг с другом в турнирной таблице.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: «Нью-Йорк» продолжает располагаться в верхней части проходной восьмёрки своей конференции, но последние результаты клуба максимально неудовлетворительны.

Последние матчи: За три последних поединка ни одной победы, а крайняя игра против «Хьюстона» ознаменовалась ещё и скандалом, который отобрал, как минимум, овертайм у «Никс».

Травмированные игроки: Тибодо ломает голову над тем, как и кем заменить травмированных игроков. Пока что Рэндла и Ануоби полноценно заменить некем.

Общий тонус клуба: С «Орландо» гостевому клубу явно будет непросто, поскольку два последних очных поединка между этими командами остались за командой из Флориды.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» не может победить в трех последних поединках

«Орландо» выиграл у «Нью-Йорка» два последних очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.71, а на победу «Нью-Йорка» — 2.20.

Прогноз: «Орландо» имеет больше шансов победить в предстоящем матче.

Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.71.

Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.19.