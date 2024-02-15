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    «Орландо» имеет больше шансов победить?

    «Орландо» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 1.71) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Нью-Йорк»
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    «Орландо»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет на «Эмвей Центре» 15 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Орландо» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Февраля 2024 года

    «Орландо»

    Турнирное положение: «Орландо» впервые за долгое время видится реальным претендентом на плей-офф и такой шанс упустить просто не может.

    Последние матчи: За шесть последних поединков «Мэджик» проиграли всего лишь раз, а закрепиться на шестом месте в конференции подопечные Мозли очень хотят.

    Травмированные игроки: Сейчас у клуба из Флориды нет ни одного травмированного игрока, поэтому можно играть, не заботясь о физическом ресурсе.

    Все прогнозы на НБА

    Общий тонус клуба: Предстоящий поединок против «Нью-Йорка» ожидается максимально интересным, поскольку клубы практически соседствуют друг с другом в турнирной таблице.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: «Нью-Йорк» продолжает располагаться в верхней части проходной восьмёрки своей конференции, но последние результаты клуба максимально неудовлетворительны.

    Последние матчи: За три последних поединка ни одной победы, а крайняя игра против «Хьюстона» ознаменовалась ещё и скандалом, который отобрал, как минимум, овертайм у «Никс».

    Травмированные игроки: Тибодо ломает голову над тем, как и кем заменить травмированных игроков. Пока что Рэндла и Ануоби полноценно заменить некем.

    Общий тонус клуба: С «Орландо» гостевому клубу явно будет непросто, поскольку два последних очных поединка между этими командами остались за командой из Флориды.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» не может победить в трех последних поединках

    • «Орландо» выиграл у «Нью-Йорка» два последних очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Орландо» дают коэффициент 1.71, а на победу «Нью-Йорка» — 2.20.

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    Прогноз: «Орландо» имеет больше шансов победить в предстоящем матче.

    Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.71.

    Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.19.

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    «Орландо» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» имеет больше шансов победить?
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