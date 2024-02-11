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    «Финикс» одержит новую победу над «Голден Стэйт»?

    «Голден Стэйт» — «Финикс». Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Финикс»
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    Стефен Карри
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» 11 февраля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Голден Стэйт» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 11 Февраля 2024 года

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: «Голден Стэйт» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции. У «золотых» отрицательный баланс побед и поражений: в активе команды 24 победы, в пассиве — 25 поражений.

    Последние матчи: «Голден Стэйт» одержал крупную победу в гостевой игре против «Индианы» (131:109). В составе калифорнийского коллектива результативностью отметился лидер команды Стефен Карри, который набрал 42 очка.

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    Не сыграют: Крис Пол, Гэри Пэйтон и Клей Томпсон выбыли из строя «Голден Стэй», кто-то травмирован, а кто-то болеет. Дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: «Голден Стэйт» хоть и занимает 11 место на Западе и далек от места в плей-офф ассоциации, однако уверенно проводит последние матчи в регулярке. Победная серия баскетболистов из Калифорнии состоит из трёх матчей: ранее «Уорриорз» добился побед над «Филадельфией» (127:104) и «Бруклином» (109:98).

    «Финикс»

    Турнирное положение: «Финикс» поднимается все выше и выше в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «Санз» занимает 5 место при 31 победе и 21 поражений.

    Последние матчи: Домашнюю серию игр «Финикс» завершил победой против «Юты» (129:115). Ключевую роль в поединке сыграл Кевин Дюрант, который отправил в кольцо соперника 31 очко, 8 подборов и 7 передач.

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    Не сыграют: Девин Букер и Дэмион Ли Ли — у баскетболистов травма бедра и колена соответственно. Дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: «Финикс» проводит успешный отрезок игр, также как и «Голден Стэйт». Победная серия «Санз» состоит из трёх матчей, ранее «солнечные» выиграли у «Милуоки» (114:106) и «Вашингтона» (140:112).

    Статистика для ставок

    • «Финикс» имеет опыт побед над «Голден Стэйт» в этом сезоне регулярного чемпионата

    • «Солнечные» трижды обыграли «золотых» (119:116, 123:115, 108:104)

    • Победная серия «Голден Стэйт» и «Финикса» составляет три матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. На победу «Финикса» — 1.84.

    ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

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    Прогноз: Оба клуба сейчас на ходу, кто одержит победу, сложно предсказать. Однако можно сыграть в пользу «Финикса», так как «солнечные» уже знают как обыгрывать «Голден Стэйт».

    Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 1.84.

    Прогноз: 235 очков за игру — средний показатель результативности очных матчей «Голден Стэйт» и «Финикса». Можно рискнуть и сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 1.83.

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    «Голден Стэйт» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» одержит новую победу над «Голден Стэйт»?
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