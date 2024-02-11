В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» 11 февраля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Голден Стэйт» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: «Голден Стэйт» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции. У «золотых» отрицательный баланс побед и поражений: в активе команды 24 победы, в пассиве — 25 поражений.

Последние матчи: «Голден Стэйт» одержал крупную победу в гостевой игре против «Индианы» (131:109). В составе калифорнийского коллектива результативностью отметился лидер команды Стефен Карри, который набрал 42 очка.

Все прогнозы на НБА

Не сыграют: Крис Пол, Гэри Пэйтон и Клей Томпсон выбыли из строя «Голден Стэй», кто-то травмирован, а кто-то болеет. Дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Голден Стэйт» хоть и занимает 11 место на Западе и далек от места в плей-офф ассоциации, однако уверенно проводит последние матчи в регулярке. Победная серия баскетболистов из Калифорнии состоит из трёх матчей: ранее «Уорриорз» добился побед над «Филадельфией» (127:104) и «Бруклином» (109:98).

«Финикс»

Турнирное положение: «Финикс» поднимается все выше и выше в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «Санз» занимает 5 место при 31 победе и 21 поражений.

Последние матчи: Домашнюю серию игр «Финикс» завершил победой против «Юты» (129:115). Ключевую роль в поединке сыграл Кевин Дюрант, который отправил в кольцо соперника 31 очко, 8 подборов и 7 передач.

Все прогнозы на спорт

Не сыграют: Девин Букер и Дэмион Ли Ли — у баскетболистов травма бедра и колена соответственно. Дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Финикс» проводит успешный отрезок игр, также как и «Голден Стэйт». Победная серия «Санз» состоит из трёх матчей, ранее «солнечные» выиграли у «Милуоки» (114:106) и «Вашингтона» (140:112).

Статистика для ставок

«Финикс» имеет опыт побед над «Голден Стэйт» в этом сезоне регулярного чемпионата

«Солнечные» трижды обыграли «золотых» (119:116, 123:115, 108:104)

Победная серия «Голден Стэйт» и «Финикса» составляет три матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Голден Стэйт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. На победу «Финикса» — 1.84.

ТБ 239.5 и ТМ 239.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: Оба клуба сейчас на ходу, кто одержит победу, сложно предсказать. Однако можно сыграть в пользу «Финикса», так как «солнечные» уже знают как обыгрывать «Голден Стэйт».

Ставка: Победа «Финикса» с коэффициентом 1.84.

Прогноз: 235 очков за игру — средний показатель результативности очных матчей «Голден Стэйт» и «Финикса». Можно рискнуть и сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 239.5 с коэффициентом 1.83.