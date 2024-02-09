В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 09 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» в очередной раз потерпел поражение в тот момент сезона, когда от него никто подобного не ждал.

Команда Тибодо неожиданно уступила «Лейкерс», но в следующей игре уже смогла реабилитироваться, справившись с «Мемфисом».

Нравится, как играют лидеры «Никс», где они полностью осознают возложенную на них ответственность.

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С «Далласом» игра должна получиться легкой, поскольку подопечные Кидда ни на что неспособны на паркете, если Дончич играет н ев оптимальный баскетбол.

«Даллас»

«Даллас» в двух последних матчах продемонстрировал едва ли не лучший свой баскетбол за несколько последних недель.

Победа над «Бруклином» — это хорошо, но виктория над «Филадельфией» куда важнее и весомее.

У техасской команды по-прежнему довольно серьезные проблемы с защитой, а дейтсвителньо обученных игроков при игре под своим кольцом у Кидда попротсу нет.

Но даже с таким набором недочетов у гостей матче с «Нью-Йорком» будут опредеелнные шасны на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.99, победа «Далласа» — 1.70.

Прогноз: У «Нью-Йорка» много травмированных, поэтому победа останется за гостями.

Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.70.

Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.25.