В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 22 января. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вашингтон»

«Вашингтон» в последних поединках играет более-менее неплохо и в нескольких играх даже имел реальные шансы победить, но не случилось.

Говорить о том, что Анселд нащупал какие-то реперные точки в организме своей команды не стоит, но позитивные сдвиги по игре имеются.

«Визардс» по-прежнему располагаются на предпоследнем месте в своей конференции, а Джордан Пул и половины своего контракта не отрабатывает.

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В предстоящем матче принимать «Денвер» на своем паркете и вариантов победить действующего чемпиона критически малы.

«Денвер»

Игра «Денвера» в последних поединках не идеальная, поскольку клуб из Колорадо проиграл «Филадельфии» и едва унес ноги от «Бостона».

Даже у таких сбалансированных и устойчивых команд бывают тяжелые времена по сезону, но они быстро заканчиваются.

В Массачусетсе не получилось результативной игры, но нерв матча был жив до самого его конца. В итоге «Наггетс» вырвали игру с разницей в два очка.

В предстоящем матче против одного из аутсайдеров Востока гости однозначные фавориты и с большой долей вероятности они разгромят «Вашингтон».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 6.88, победа «Денвера» — 1.12.

Прогноз: «Денвер» не оставит никаких шансов своему сопернику.

Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют результативный баскетбол.

Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.04.