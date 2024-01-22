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    «Вашингтон» ждет разгром у себя дома?

    «Вашингтон» — «Денвер». Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Денвер»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Денвер». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 22 января. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Денвер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» в последних поединках играет более-менее неплохо и в нескольких играх даже имел реальные шансы победить, но не случилось.

    Говорить о том, что Анселд нащупал какие-то реперные точки в организме своей команды не стоит, но позитивные сдвиги по игре имеются.

    «Визардс» по-прежнему располагаются на предпоследнем месте в своей конференции, а Джордан Пул и половины своего контракта не отрабатывает.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем матче принимать «Денвер» на своем паркете и вариантов победить действующего чемпиона критически малы.

    «Денвер»

    Игра «Денвера» в последних поединках не идеальная, поскольку клуб из Колорадо проиграл «Филадельфии» и едва унес ноги от «Бостона».

    Даже у таких сбалансированных и устойчивых команд бывают тяжелые времена по сезону, но они быстро заканчиваются.

    В Массачусетсе не получилось результативной игры, но нерв матча был жив до самого его конца. В итоге «Наггетс» вырвали игру с разницей в два очка.

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    В предстоящем матче против одного из аутсайдеров Востока гости однозначные фавориты и с большой долей вероятности они разгромят «Вашингтон».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 6.88, победа «Денвера» — 1.12.

    Прогноз: «Денвер» не оставит никаких шансов своему сопернику.

    Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют результативный баскетбол.

    Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.04.

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    «Вашингтон» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Вашингтон» ждет разгром у себя дома?
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