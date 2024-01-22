«Вашингтон»
«Вашингтон» в последних поединках играет более-менее неплохо и в нескольких играх даже имел реальные шансы победить, но не случилось.
Говорить о том, что Анселд нащупал какие-то реперные точки в организме своей команды не стоит, но позитивные сдвиги по игре имеются.
«Визардс» по-прежнему располагаются на предпоследнем месте в своей конференции, а Джордан Пул и половины своего контракта не отрабатывает.
В предстоящем матче принимать «Денвер» на своем паркете и вариантов победить действующего чемпиона критически малы.
«Денвер»
Игра «Денвера» в последних поединках не идеальная, поскольку клуб из Колорадо проиграл «Филадельфии» и едва унес ноги от «Бостона».
Даже у таких сбалансированных и устойчивых команд бывают тяжелые времена по сезону, но они быстро заканчиваются.
В Массачусетсе не получилось результативной игры, но нерв матча был жив до самого его конца. В итоге «Наггетс» вырвали игру с разницей в два очка.
В предстоящем матче против одного из аутсайдеров Востока гости однозначные фавориты и с большой долей вероятности они разгромят «Вашингтон».
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 6.88, победа «Денвера» — 1.12.
Прогноз: «Денвер» не оставит никаких шансов своему сопернику.
Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют результативный баскетбол.
Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.04.