Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 20 января. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Продолжается домашняя серия игр «Лос-Анджелес Лейкерс», которая пока для команды складывается успешно. «Озерники» одержали две победы в последних двух матчах.

В минувшем туре «Лейкерс» переиграл на своей арене «Даллас» (127:110). Вклад в победу команды внес Д'Анджело Расселл, который отправил в кольцо техасского коллектива 29 очков, совершил 4 подбора и отдал 3 передачи.

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На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает в турнирной таблице Западной конференции, одержав 21 победу и потерпев 21 поражение.

«Бруклин»

У «Бруклина» продолжается черная полоса игр, в рамках минувшего игрового дня нью-йоркцы проиграли «Портленду» (103:105).

В проигрышную серию «сетей» входят игры против «Майами» (95:96), «Кливленда» (102:111) и «Портленда» (127:134). Последнюю победу «Бруклин» одержал 6 января в матче против «Оклахомы» (124:115).

На данный момент «Бруклин» занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 16 побед и потерпев 24 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.36, победа «Бруклина» — 3.31.

Прогноз: В этом поединке ожидаем упорной игры. Чтобы не рисковать, лучше сыграть на победе одной из команд с небольшим преимуществом в счете.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на форе «Лос-Анджелес Лейкерс», так как команда сейчас на ходу и вероятно добьется победы в предстоящей игре.

Альтернативная ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5) с коэффициентом 1.83.