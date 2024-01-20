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    «Лейкерс» продлит победную серию?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин». Ставка (к. 3.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин»
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    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 20 января. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Продолжается домашняя серия игр «Лос-Анджелес Лейкерс», которая пока для команды складывается успешно. «Озерники» одержали две победы в последних двух матчах.

    В минувшем туре «Лейкерс» переиграл на своей арене «Даллас» (127:110). Вклад в победу команды внес Д'Анджело Расселл, который отправил в кольцо техасского коллектива 29 очков, совершил 4 подбора и отдал 3 передачи.

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    На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает в турнирной таблице Западной конференции, одержав 21 победу и потерпев 21 поражение.

    «Бруклин»

    У «Бруклина» продолжается черная полоса игр, в рамках минувшего игрового дня нью-йоркцы проиграли «Портленду» (103:105).

    В проигрышную серию «сетей» входят игры против «Майами» (95:96), «Кливленда» (102:111) и «Портленда» (127:134). Последнюю победу «Бруклин» одержал 6 января в матче против «Оклахомы» (124:115).

    На данный момент «Бруклин» занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 16 побед и потерпев 24 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.36, победа «Бруклина» — 3.31.

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    Прогноз: В этом поединке ожидаем упорной игры. Чтобы не рисковать, лучше сыграть на победе одной из команд с небольшим преимуществом в счете.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на форе «Лос-Анджелес Лейкерс», так как команда сейчас на ходу и вероятно добьется победы в предстоящей игре.

    Альтернативная ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-6.5) с коэффициентом 1.83.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лейкерс» продлит победную серию?
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