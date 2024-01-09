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    Реабилитируется ли «Милуоки» перед своим болельщиками?

    «Милуоки» — «Юта». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 9 января 2024 года

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    Милуоки. «Фисерв Форум». Дата — 9 января. Время — 04:00 по мск. «Милуоки» — «Юта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Милуоки»

    «Милуоки» неожиданно оступился в минвушем туре в матче против «Хьюстона» (108:112). «Баксы» всего в 4 очка уступили своему конкуренту, хотя лидер команды из штата Висконсин Яннис Адетокунбо стал лучшим игроком матча и старался принести победу своей команде.

    Греческий форвард оформил дабл-дабл в матче против «Хьюстона». Адетокунбо набрал 48 очков и сделал 17 подборов.

    Все прогнозы на НБА

    Для «Милуоки» — это 11 поражение в сезоне, однако «олени» находятся в лидирующей группе Восточной конференции. «Баксы» занимают второе место в турнирной таблице, уступая фавориту «Бостону» в три победы и опережая «Филадельфию» на две виктории. Всего «Милуоки» провел 36 матчей и одержал 25 побед.

    «Юта»

    «Юта» переиграла одного из лидеров Восточной конференции — «Филадельфию» (120:109). Вклад в победу «музыкантов» внёс финский форвард Лаури Маркканен, который отправил в кольцо соперника 33 очка и сделал 13 подборов.

    В последних пяти встречах «джазмены» из Юты оступились лишь в матче с «Бостоном» (97:126). Однако «Джаз» смог переиграть «Детройт» (154:148), «Даллас» (127:90) и «Майами» (117:109).

    В турнирной таблице Западной конференции «Юта» расположилась на 12-м месте при 17 победах и 20 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Милуоки» — 1.19, победа «Юты» — 4.74.

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    Прогноз: У «Милуоки» есть шанс реабилитироваться перед своими болельщиками, доказав, что осечка в матче с «Хьюстоном» была случайностью. Да, команда из штата Висконсин вероятно добьется победы. Но мы предлагаем сыграть в пользу «Юты» и ее плюсовой форы. Если «музыканты» проиграют, то наверняка не с крупным счетом.

    Ставка: Фора «Юты» (+10.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 238 с коэффициентом 2.03.

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    «Милуоки» — «Юта»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Реабилитируется ли «Милуоки» перед своим болельщиками?
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