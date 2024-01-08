Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 8 января. Время — 04:00 по мск. «Финикс» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Финикс»

«Финикс» вернулся на победные рельсы, обыграв на своей арене «Майами» (113:97). Ключевую роль в успехе команды сыграл Грэйсон Аллен, который набрал 31 очко.

В позапрошлом туре «Финикс» проиграл в домашней игре против «Лос-Анджелес Клипперс» (122:131). Ранее «Финикс» выиграл у «Портленда» (109:88), «Орландо» (112:107), «Шарлотт» (133:119).

Все прогнозы на НБА

В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 8 место при 19 победах и 16 поражениях.

«Мемфис»

«Мемфис» в минувшем туре регулярного чемпионата одержал важную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:113). В этом матче результативностью отметился форвард «гризли» Джарен Джексон, который отправил в кольцо соперника 31 очко. До дабл-дабла игроку «Мемфиса» не хватило одного подбора.

Ранее «Мемфис» выиграл у «Сан-Антонио» (106:98), но проиграл «Торонто» (111:116), «Сакраменто» (92:123) и «Лос-Анджелес Клипперс» (106:117).

На данный момент «Мемфис» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции при 12 победах и 23 поражениях. От заветной 10-й строчки, которая дасть возможность сыграть в раунде плей-ин, «Мемфис» отделяют 5 побед.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Финикса» — 1.59, победа «Мемфиса» — 2.56.

Прогноз: «Мемфис» стремится к тому, чтобы зацепиться за место в десятке Западной конференции. Каждая игра для «гризли» — на вес золота. Мы рискнем и поставим на победу гостей.

Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 2.56.

Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Мемфиса».

Альтернативная ставка: Фора «Майами» (+4.5) с коэффициентом 1.89.