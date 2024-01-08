17:00Манчестер Сити — ХаддерсфилдОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду Силва и Хулиан Альварес«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд». Онлайн «Милан»«Эмполи» — «Милан» 0:3. Онлайн Сборная США — победитель МЧМ-2024Молодежный чемпионат мира по хоккею-2024: 10 главных выводов
  • 16:33
    • «Чемпионат»: Никита Салтыков переходит в «Локомотив»
  • 16:23
    • «Милан» одержал уверенную победу над «Эмполи»
  • 15:39
    • Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Оберхофе
  • 13:17
    • Рублёв выиграл турнир в Гонконге
  • 16:39
    • «Локомотив» уступил дома «Трактору»
  • 15:53
    • «Сельта» и «Мальорка» прошли в 1/8 финала Кубка Испании
  • 15:36
    • Жезус может пропустить матч с «Ливерпулем»
    Все новости спорта

    «Мемфису» удастся продлить победную серию?

    «Финикс» — «Мемфис». Ставка (к. 2.56) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 8 января 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Мемфис Гриззлиз
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Мемфис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»
    Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 8 января. Время — 04:00 по мск. «Финикс» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Баскетбол. НБА 08 Января 2024 года

    «Финикс»

    «Финикс» вернулся на победные рельсы, обыграв на своей арене «Майами» (113:97). Ключевую роль в успехе команды сыграл Грэйсон Аллен, который набрал 31 очко.

    В позапрошлом туре «Финикс» проиграл в домашней игре против «Лос-Анджелес Клипперс» (122:131). Ранее «Финикс» выиграл у «Портленда» (109:88), «Орландо» (112:107), «Шарлотт» (133:119).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 8 место при 19 победах и 16 поражениях.

    «Мемфис»

    «Мемфис» в минувшем туре регулярного чемпионата одержал важную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (127:113). В этом матче результативностью отметился форвард «гризли» Джарен Джексон, который отправил в кольцо соперника 31 очко. До дабл-дабла игроку «Мемфиса» не хватило одного подбора.

    Ранее «Мемфис» выиграл у «Сан-Антонио» (106:98), но проиграл «Торонто» (111:116), «Сакраменто» (92:123) и «Лос-Анджелес Клипперс» (106:117).

    На данный момент «Мемфис» занимает 13 место в турнирной таблице Западной конференции при 12 победах и 23 поражениях. От заветной 10-й строчки, которая дасть возможность сыграть в раунде плей-ин, «Мемфис» отделяют 5 побед.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Финикса» — 1.59, победа «Мемфиса» — 2.56.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Мемфис» стремится к тому, чтобы зацепиться за место в десятке Западной конференции. Каждая игра для «гризли» — на вес золота. Мы рискнем и поставим на победу гостей.

    Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 2.56.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Мемфиса».

    Альтернативная ставка: Фора «Майами» (+4.5) с коэффициентом 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Гавр — Кан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Питерборо — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.88
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Олдершот
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Байер — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Удинезе — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Финикс» — «Мемфис»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Мемфису» удастся продлить победную серию?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры