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    «Лос-Анджелес Клипперс» не даст шанса сопернику?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис»
    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 2 января. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» продолжает побеждать в регулярном чемпионате. В минувшем туре «парусники» выиграли у «Мемфиса» (117:106).

    В победном матче результативностью отметился Пол Джордж, который набрал 23 очка, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи.

    В последних пяти встречах «парикмахеры» также добились побед над командами «Шарлотт» (113:104) и «Даллас» (120:111), но потерпели фиаско в поединках против «Бостона» (108:145) и «Оклахомы» (115:134).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место при 19 победах и 12 поражениях.

    «Майами»

    Выигрышная серия «Майами» — все, команда на выезде проиграла «Юте» со счетом 109:117. Несмотря на поражение лучшим игроком матча стал «хитовец» Бэм Адебайо, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 16 подборов.

    Ранее «Майами» нанес поражения «Голден Стэйт» (114:102), «Филадельфии» (119:113), «Атланте» (122:113) и «Орландо» (115:106).

    В турнирной таблице Восточной конференции «Майами» занимает 5 место. В 32 матчах команда одержала 19 побед и потерпела 13 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.62, победа «Майами» — 2.32.

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    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» не должен встретить серьезного сопротивления со стороны соперника и наверняка одержит победу над «Майами».

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-3.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 226 с коэффициентом 2.04.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Лос-Анджелес Клипперс» не даст шанса сопернику?
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