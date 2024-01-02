В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Тойота Центре» 02 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Хьюстон» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хьюстон»

«Хьюстон» несколько солидных победных отрезков по этому регулярному чемпионату, но в последних матчах у коллектива Удоки дела откровенно не ладятся.

Три последних встречи по календарю были проиграны в одну калитку, но и соперники были более, чем серьезные.

Лишь только у «Индианы» можно было постараться выиграть, поскольку коллектив из Индианаполиса не показывает достойный уровень игры на текущем отрезке сезона.

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В игре против сбросившего всю тяжесть оков «Детройта» придется играть внимательно, поскольку гости будут максимально раскрепощены.

«Детройт»

«Детройт» совершил практически невероятное, поскольку смог прервать свою ужасную проигрышную серию в матче против «Торонто».

Относительно перспектив клуба из Мичигана выиграть в ближайшее время были определенные надежды, поскольку дружина Уильямса вполне могла это сделать в последнем сыгранном матче против «Бостона», когда она не смогла реализовать преимущество в более, чем 20 очков.

Игра против канадского клуба проходила на максимальных оборотах с самого начала матча, поэтому «Пистонс» были концентрированы от первой до последней минуты матча.

Хочется надеяться, что худшая команда лиги сможет навязать техасскому клубу достойный уровень сопротивления, который позволить победить во второй раз подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Хьюстона» — 1.28, победа «Детройта» — 3.70.

Прогноз: «Детройт» вполне может выиграть второй матч подряд.

Альтернативный прогноз: Будет закрытая игра без большого общего тотала.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.78.

Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.23.