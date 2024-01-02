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    «Детройт» способен одержать вторую победу подряд?

    «Хьюстон» — «Детройт». Ставка (3.70) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Детройт»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Тойота Центре» 02 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Хьюстон» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» несколько солидных победных отрезков по этому регулярному чемпионату, но в последних матчах у коллектива Удоки дела откровенно не ладятся.

    Три последних встречи по календарю были проиграны в одну калитку, но и соперники были более, чем серьезные.

    Лишь только у «Индианы» можно было постараться выиграть, поскольку коллектив из Индианаполиса не показывает достойный уровень игры на текущем отрезке сезона.

    Все прогнозы на НБА

    В игре против сбросившего всю тяжесть оков «Детройта» придется играть внимательно, поскольку гости будут максимально раскрепощены.

    «Детройт»

    «Детройт» совершил практически невероятное, поскольку смог прервать свою ужасную проигрышную серию в матче против «Торонто».

    Относительно перспектив клуба из Мичигана выиграть в ближайшее время были определенные надежды, поскольку дружина Уильямса вполне могла это сделать в последнем сыгранном матче против «Бостона», когда она не смогла реализовать преимущество в более, чем 20 очков.

    Игра против канадского клуба проходила на максимальных оборотах с самого начала матча, поэтому «Пистонс» были концентрированы от первой до последней минуты матча.

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    Хочется надеяться, что худшая команда лиги сможет навязать техасскому клубу достойный уровень сопротивления, который позволить победить во второй раз подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Хьюстона» — 1.28, победа «Детройта» — 3.70.

    Прогноз: «Детройт» вполне может выиграть второй матч подряд.

    Альтернативный прогноз: Будет закрытая игра без большого общего тотала.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.78.

    Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.23.

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    «Хьюстон» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» способен одержать вторую победу подряд?
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