Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 31 декабря. Время — 04:30 по мск. «Голден Стэйт» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» не может выиграть во втором матче подряд, в минувшем туре «золотые» проиграли «Майами» (102:114). Ранее было фиаско в матче против «Денвера» (114:120).

Именно так прервалась успешная серия игр «Голден Стэйт» из пяти побед. «Уорриорз» выиграл дважды у «Портленда» (126:106, 118:114), по разу были обыграны «Вашингтон» (129:118), «Бостон» (132:126) и «Бруклин» (124:120).

Все прогнозы на НБА

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11 место в Западной конференции. В активе калифорнийской команды 15 побед, в пассиве — 16 поражений.

«Даллас»

«Даллас» в минувшем туре проиграл лидеру Западной конференции — «Миннесоте» (110:118). До встречи с «лесными волками», техасские «ковбои» уступили в поединке с «Кливлендом» (110:113).

В последних пяти встречах «Даллас» также проиграл «Хьюстону» (96:122), но выиграл у «Финикса» (128:114) и «Сан-Антонио» (144:119).

«Даллас» продолжает падение в турнирной таблице Западной конференции, на данный момент «Маверикс» занимает 7 место при 18 победах и 14 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.64, победа «Далласа» — 2.06.

Прогноз: Обе команды находятся в игровом кризисе, предсказать с ходу победителя пары сложно. Можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 1.80.