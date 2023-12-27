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    «Чикаго» будет ближе к победе?

    «Чикаго» — «Атланта». Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 27 декабря 2023 года

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    Чикаго. «Юнайтед Центр». Дата — 27 декабря. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Атланта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 27 Декабря 2023 года

    «Чикаго»

    Прервалась выигрышная серия «Чикаго», которая состояла из трех матчей. В рамках минувшего игрового дня иллинойский клуб проиграл на своей арене «Кливленду» (95:109).

    До этого баскетболисты из Иллинойса выиграли у «Сан-Антонио» (114:95), «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:108) и «Филадельфии» (108:104).

    Ключевые игроки «Чикаго» на данный момент находятся в лазарете. Речь о трех баскетболистах: Лонзо Болл — с травмой колена, Торри Крэйг — с травмой пятки и Зак Лавин — с травмой ноги.

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    «Чикаго» поднялся на 10 место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 13 побед и потерпев 18 поражений.

    «Атланта»

    У «Атланты» тоже есть проблемы в составе: из-за травмы спины команде не сможет помочь Мухамед Гуйе, также будут осутствовать Джален Джонсон, который получил травму запястья и Деандре Хантер, который травмировал колено.

    «Ястребы» потерпели второе поражение подряд в сезоне. После неудачной игры против «Майами», баскетболисты «Атланты» проиграли «Мемфису» (119:125).

    На данный момент «Атланта» занимает в Восточной конференции 11 место при 12 победах и 17 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Чикаго» — 2.03, победа «Атланты» — 1.91.

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    Прогноз: 210 очков за игру — средний показатель результативности матчей с участием «Чикаго» и «Атланты». В предстоящей игре соперников можно сыграть на тотале.

    Ставка: Тотал меньше 235.5 с коэффициентом 1.99.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на победе одной из команд: «Чикаго» или «Атланты» добьются виктории с небольшим перевесом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.

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