В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 13 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Даллас»

У «Далласа» в последних матчах дела идут более, чем хорошо, несмотря на то, что в соперниках были не самые сильные клубы.

Но даже победа над «Ютой» с разницей в +50 — это производит неизгладимое впечатление на все команды лиги.

Команда все больше сплачивается вокруг своих лидеров, поэтому неудивительно, что и игра в защите у техасского клуба значительно улучшилась.

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В предстоящем матче против «Лейкерс» хозяевам придется очень сильно постараться, чтобы доказать свою состоятельность.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» знатно поштормило на старте нынешнего сезона, но клуб Джеймса вроде как пришел в себя и выдал отличный вин-стрик из четырех побед подряд.

В этих победных матчах чувствовалась уверенность взаимодействий между игроками, поэтому неудивительно, что и игроки подмены демонстрировали свой лучший баскетбол со старта сезона.

Особенно ценна победа над «Финиксом», который по общему уровню состава значительно превосходит «озерников».

В игре против «Далласа» шансы у гостей на победу такие же, как и у хозяев. Победителем матча окажется тот, кто больше будет этого хотеть.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Далласа» — 1.97, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.97.

Прогноз: «Даллас» окажется более удачливым.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.20.