«Даллас»
У «Далласа» в последних матчах дела идут более, чем хорошо, несмотря на то, что в соперниках были не самые сильные клубы.
Но даже победа над «Ютой» с разницей в +50 — это производит неизгладимое впечатление на все команды лиги.
Команда все больше сплачивается вокруг своих лидеров, поэтому неудивительно, что и игра в защите у техасского клуба значительно улучшилась.
В предстоящем матче против «Лейкерс» хозяевам придется очень сильно постараться, чтобы доказать свою состоятельность.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» знатно поштормило на старте нынешнего сезона, но клуб Джеймса вроде как пришел в себя и выдал отличный вин-стрик из четырех побед подряд.
В этих победных матчах чувствовалась уверенность взаимодействий между игроками, поэтому неудивительно, что и игроки подмены демонстрировали свой лучший баскетбол со старта сезона.
Особенно ценна победа над «Финиксом», который по общему уровню состава значительно превосходит «озерников».
В игре против «Далласа» шансы у гостей на победу такие же, как и у хозяев. Победителем матча окажется тот, кто больше будет этого хотеть.
Прогноз и ставка
У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Далласа» — 1.97, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.97.
Прогноз: «Даллас» окажется более удачливым.
Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.20.