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    «Даллас» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (1.97) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Даллас»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 13 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 13 Декабря 2023 года

    «Даллас»

    У «Далласа» в последних матчах дела идут более, чем хорошо, несмотря на то, что в соперниках были не самые сильные клубы.

    Но даже победа над «Ютой» с разницей в +50 — это производит неизгладимое впечатление на все команды лиги.

    Команда все больше сплачивается вокруг своих лидеров, поэтому неудивительно, что и игра в защите у техасского клуба значительно улучшилась.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем матче против «Лейкерс» хозяевам придется очень сильно постараться, чтобы доказать свою состоятельность.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» знатно поштормило на старте нынешнего сезона, но клуб Джеймса вроде как пришел в себя и выдал отличный вин-стрик из четырех побед подряд.

    В этих победных матчах чувствовалась уверенность взаимодействий между игроками, поэтому неудивительно, что и игроки подмены демонстрировали свой лучший баскетбол со старта сезона.

    Особенно ценна победа над «Финиксом», который по общему уровню состава значительно превосходит «озерников».

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    В игре против «Далласа» шансы у гостей на победу такие же, как и у хозяев. Победителем матча окажется тот, кто больше будет этого хотеть.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Далласа» — 1.97, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.97.

    Прогноз: «Даллас» окажется более удачливым.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.20.

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    «Даллас» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Дончич превзойдёт Джеймса?
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