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    «Нью-Йорк» увезет победу из Канады?

    «Торонто» — «Нью-Йорк». Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 декабря 2023 года

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    Баскетбол. НБА 02 Декабря 2023 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 03:30 Нью-Йорк Нью-Йорк
  • НБА
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    «Торонто»

    «Торонто» выиграл домашнюю игру у «Финикса» (112:105). В этом матче отметим результативную игру Скотта Барнса, который отправил в кольцо соперника 23 очка, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи.

    Таким образом канадцы прервали проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «Торонто» проиграл «Бруклину» (103:115) и «Кливленду» (102:105).

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «рептилии» занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. В 19 матчах «Торонто» одержал 9 побед и потерпел 10 поражений.

    «Нью-Йорк»

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» поднялся на 5 место, одержав 11 побед и потерпев 7 поражений.

    Минувший игровой день получился для «никсов» победным. «Нью-Йорк» обыграл «Детройт» (118:112). Вклад в победу команды внес Джален Брансон, защитник набрал 42 очка, сделал 6 подборов и отдал 8 передач.

    В последних пяти встречах команды также были одержаны победы над командами «Шарлотт» (115:91) и «Майами» (100:98). Были также поражения в играх с «Финиксом» (113:116) и «Миннесотой» (100:117).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торонто» — 1.78, победа «Нью-Йорка» — 2.20.

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    Прогноз: «Нью-Йорк» сейчас набрал ход и вполне может нанести поражение канадскому визави. Мы рискнем и поставим на победу «никсов».

    Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.20.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Торонто» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» увезет победу из Канады?
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