Торонто. «Скотиабанк Арена». Дата 2 декабря. Время — 03:30 по мск. «Торонто» — «Нью-Йорк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торонто»

«Торонто» выиграл домашнюю игру у «Финикса» (112:105). В этом матче отметим результативную игру Скотта Барнса, который отправил в кольцо соперника 23 очка, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи.

Таким образом канадцы прервали проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее «Торонто» проиграл «Бруклину» (103:115) и «Кливленду» (102:105).

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На данный момент «рептилии» занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. В 19 матчах «Торонто» одержал 9 побед и потерпел 10 поражений.

«Нью-Йорк»

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» поднялся на 5 место, одержав 11 побед и потерпев 7 поражений.

Минувший игровой день получился для «никсов» победным. «Нью-Йорк» обыграл «Детройт» (118:112). Вклад в победу команды внес Джален Брансон, защитник набрал 42 очка, сделал 6 подборов и отдал 8 передач.

В последних пяти встречах команды также были одержаны победы над командами «Шарлотт» (115:91) и «Майами» (100:98). Были также поражения в играх с «Финиксом» (113:116) и «Миннесотой» (100:117).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торонто» — 1.78, победа «Нью-Йорка» — 2.20.

Прогноз: «Нью-Йорк» сейчас набрал ход и вполне может нанести поражение канадскому визави. Мы рискнем и поставим на победу «никсов».

Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.20.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 2.03.