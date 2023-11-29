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    «Сакраменто» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 2.29) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт» — «Миннесота»
    Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 29 ноября. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» улучшил турнирное положение, поднявшись на 6 место. В 15 матчах «Кингз» одержали 9 побед. В остальных встречах «короли» потерпели фиаско.

    В рамках минувшего игрового дня «Сакраменто» добился победы в матче против «Миннесоты» (124:111). Таким образом команда прервала проигрышную серию из двух матчей.

    Все прогнозы на НБА

    В составе «Сакраменто» ключевую роль сыграл Де’Аарон Фокс, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 12 передач.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» тоже выиграл свой поединок, переиграв на своей арене «Сан-Антонио» (118:112). В домашнем поединке результативностью отметился лидер «золотых» Стефен Карри, набрав 35 очков.

    В последних играх «Голден Стэйт» выиграл также у «Хьюстона» (121:116), но проиграл дважды «Оклахоме» (123:130, 109:128). Также было фиаско в поединке против «Финикса» (115:123).

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 10 место, одержав 8 побед и потерпев 9 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сакраменто» — 1.72, победа «Голден Стэйт» — 2.29.

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    Прогноз: Калифорнийские клубы провели в этом сезоне уже две официальные встречи. В обоих случаях победу одержал «Голден Стэйт». Не исключаем и новой победы со стороны «Уорриорз».

    Ставка: Победа «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.29.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 238 с коэффициентом 2.03.

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    «Сакраменто» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Уорриорз» добьется новой победы в дерби Калифорнии?
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