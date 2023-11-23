Оклахома. «Пэйком Центр». Дата — 23 ноября. Время — 04:00 по мск. «Оклахома» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

Продолжается победная серия «Оклахомы» в регулярном чемпионате, которая составляет уже пять матчей. В рамках минувшего игрового дня «громобойцы» переиграли «Портленд» (134:91).

Вклад в победу команды внёс Шэй Гилджес-Александер, оформивший 28 очков, 3 подбора и 4 передачи.

Ранее «Оклахома» дважды выиграла у «Голден Стэйт» (130:123, 128:109), а также нанесла поражения «Сан-Антонио» (123:87) и «Финиксу» (111:99).

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«Оклахома» поднялась на второе место турнирной таблицы в Западной конференции, одержав 10 побед и потерпев 4 проигрыша.

«Чикаго»

«Чикаго» продолжает падать в таблице Восточной конференции, иллинойский клуб уже на 12-м месте при 5 победах и 10 поражениях.

В рамках минувшего игрового дня «Чикаго» проиграл «Майами» (100:118). В последних матчах «быки» также уступили «Милуоки» (109:118) и потерпели два фиаско в поединках против «Орландо» (97:103, 94:96).

Была победа над «Майами» (102:97), в которой лучшую игру показал Демар Дерозан, набрав 23 очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оклахомы» — 1.39, победа «Чикаго» — 3.38.

Прогноз: Шэй Гилджес-Александер — главная ударная сила «Оклахомы», лидер «громобойцев» может принести очередную победу своей команде над «Чикаго».

Ставка: Фора «Оклахомы» (-8) с коэффициентом 2.10.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на крупной победе «Оклахомы».

Альтернативная ставка: П1 с преимуществом в 6 и более очков с коэффициентом 1.80.