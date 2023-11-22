Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 22 ноября. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

Третью победу подряд одержал «Финикс», в рамках минувшего игрового дня была обыграна «Юта» (140:137). Победителя соперники определили лишь в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (115:115).

Вклад в победу «Финикса» внёс Кевин Дюрант, форвард «солнечных» оформил дабл-дабл из 39 очков и 10 передач. До трипл-дабла баскетболисту не хватило двух подборов.

В выигрышную серию «Финикса» входит еще одна игра против «Юты» (131:128), а также матч против «Миннесоты» (133:115).

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На данный момент «Финикс» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Солнечные» одержали 7 побед и потерпели 6 поражений.

«Портленд»

«Портленд» продолжает скатываться вниз по турнирной таблице, занимая уже 14 место в Западной конференции при 3 победах и 10 поражений.

«Портленд» не может выиграть уже седьмой матч подряд, проиграв на домашней арене «Оклахоме» (91:134).

В проигрышную серию «Портленда» входят игры против «Кливленда» (95:109), «Юты» (99:115), «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:107, 110:116), «Сакраменто» (118:121) и «Мемфиса» (100:112).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Финикса» — 1.17, победа «Портленда» — 5.15.

Прогноз: «Финикс» — фаворит пары, которые метит в верхнюю часть Западной конференции. Ставим на победу «солнечных».

Ставка: Фора «Финикса» (-13.5) с коэффициентом 2.08.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТМ 238 с коэффициентом 1.82.