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    «Портленду» ничего не светит в матче с «Финиксом»?

    «Финикс» — «Портленд». Ставка (к. 2.08) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 22 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Портленд»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс»
    Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 22 ноября. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    Третью победу подряд одержал «Финикс», в рамках минувшего игрового дня была обыграна «Юта» (140:137). Победителя соперники определили лишь в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (115:115).

    Вклад в победу «Финикса» внёс Кевин Дюрант, форвард «солнечных» оформил дабл-дабл из 39 очков и 10 передач. До трипл-дабла баскетболисту не хватило двух подборов.

    В выигрышную серию «Финикса» входит еще одна игра против «Юты» (131:128), а также матч против «Миннесоты» (133:115).

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «Финикс» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Солнечные» одержали 7 побед и потерпели 6 поражений.

    «Портленд»

    «Портленд» продолжает скатываться вниз по турнирной таблице, занимая уже 14 место в Западной конференции при 3 победах и 10 поражений.

    «Портленд» не может выиграть уже седьмой матч подряд, проиграв на домашней арене «Оклахоме» (91:134).

    В проигрышную серию «Портленда» входят игры против «Кливленда» (95:109), «Юты» (99:115), «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:107, 110:116), «Сакраменто» (118:121) и «Мемфиса» (100:112).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Финикса» — 1.17, победа «Портленда» — 5.15.

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    Прогноз: «Финикс» — фаворит пары, которые метит в верхнюю часть Западной конференции. Ставим на победу «солнечных».

    Ставка: Фора «Финикса» (-13.5) с коэффициентом 2.08.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТМ 238 с коэффициентом 1.82.

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    «Финикс» — «Портленд»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 22.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Портленду» ничего не светит в матче с «Финиксом»?
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