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    «Торонто» сможет сыграть на равных с «Бостоном»?

    «Торонто» — «Бостон». Ставка (1.79) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Бостон»
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    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    «Торонто» может показывать более, чем сносную игру, но против топов лиги не может соперничать, поскольку не хватает игровых ресурсов.

    Ну и Нерс покинул клуб, а успех пришёл именно с ним. Относительно перспектив Раяковича в канадском клубе говорить пока что рано.

    С Сиакамом и Барнсом титулы не выигрываются, но бороться за место в плей-офф «динозавры» вполне могут.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем поединке против «Бостона» канадский клуб постарается провести свой лучший матч в сезоне, хотя после двух поражений в трех последних матчах это будет сделать непросто.

    «Бостон»

    «Бостон» снова стал на победную тропу и доказал свое превосходство в последнем поединке против прямого конкурента за победу в конференции.

    «Филадельфия» на старте чемпионата является одной из самых горячих команд, да и «Бостон» она уже успела обыграть. Поэтому у «Селтикс» на клуб из Пенсильвании был определенный зуб.

    Лидеры клуба сыграли так, как нужно, а скамейка им в этом очень сильно помогла. Порадовали Холидэй и Хорфорд, которые на двоих набрали 32 очка.

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    Предстоящий поединок против «Торонто» не будет легким, н оу гостей достаточно ресурсов, чтобы с запасом победить в предстоящем поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Торонто» — 3.05, победа «Бостона» — 1.46.

    Прогноз: «Бостон» имеет больше шансов на успех в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют довольно результативную игру.

    Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.79.

    Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.26.

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    «Торонто» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Торонто» сможет сыграть на равных с «Бостоном»?
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