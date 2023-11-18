В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

«Торонто» может показывать более, чем сносную игру, но против топов лиги не может соперничать, поскольку не хватает игровых ресурсов.

Ну и Нерс покинул клуб, а успех пришёл именно с ним. Относительно перспектив Раяковича в канадском клубе говорить пока что рано.

С Сиакамом и Барнсом титулы не выигрываются, но бороться за место в плей-офф «динозавры» вполне могут.

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В предстоящем поединке против «Бостона» канадский клуб постарается провести свой лучший матч в сезоне, хотя после двух поражений в трех последних матчах это будет сделать непросто.

«Бостон»

«Бостон» снова стал на победную тропу и доказал свое превосходство в последнем поединке против прямого конкурента за победу в конференции.

«Филадельфия» на старте чемпионата является одной из самых горячих команд, да и «Бостон» она уже успела обыграть. Поэтому у «Селтикс» на клуб из Пенсильвании был определенный зуб.

Лидеры клуба сыграли так, как нужно, а скамейка им в этом очень сильно помогла. Порадовали Холидэй и Хорфорд, которые на двоих набрали 32 очка.

Предстоящий поединок против «Торонто» не будет легким, н оу гостей достаточно ресурсов, чтобы с запасом победить в предстоящем поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Торонто» — 3.05, победа «Бостона» — 1.46.

Прогноз: «Бостон» имеет больше шансов на успех в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют довольно результативную игру.

Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.79.

Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.26.