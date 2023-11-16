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    Де’Аарон Фокс поможет «Сакраменто» одержать победу?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 16 ноября 2023 года

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    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 16 ноября. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Ноября 2023 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Третью победу подряд в регулярном чемпионате одержала команда «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озёрники» выиграли у «Мемфиса» со счетом 134:107. Лучшего результата в поединке добился Д'Анджело Расселл, который набрал 24 очка, сделал три подбора и отдал пять передач.

    В выигрышную серию также входят игры с «Портлендом» (116:110) и «Финиксом» (122:119). До этого были две неудачные встречи против «Хьюстона» (94:128) и «Майами» (107:108).

    Вернулся в строй лидер команды Леброн Джеймс после травмы икры. Он сыграл в поединке против «Мемфиса» и показал шестой результат, набрав 16 очков, совершив 9 подборов и отдав 6 передач.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» подправил положение в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на 7-е место. В 11 матчах «Лейкерс» одержал шесть побед и потерпел пять поражений.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» тоже на ходу и улучшил положение в турнирной таблице, поднявшись с 7-го на 6-е место. В рамках регулярного чемпионата калифорнийцы выиграли 5 матчей и потерпели фиаско в 4 играх.

    В рамках минувшего игрового дня «Сакраменто» переиграл на своей арене «Кливленд» (132:120). Ключевую роль в матче сыграл Де’Аарон Фокс, который стал лучшим игроком встречи, забросив в кольцо соперник 28 очков.

    Де’Аарон Фокс вернулся в строй после пятиматчевого перерыва, у защитника «Сакраменто» была диагностирована травма лодыжки. Её он получил в матче против «Лейкерс».

    В победную серию «Сакраменто» также входят игры с «Оклахомой» (105:98) и «Портлендом» (121:118).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.88, победа «Сакраменто» — 2.06.

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    Прогноз: У Де’Аарон Фокса давние счеты с «Лос-Анджелес Лейкерс», игрок выбыл из строя после матча с «озерниками». Наверняка, лидер «Сакраменто» будет заряжен на победу. Ставим на успех калифорнийского коллектива.

    Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: В играх с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто» в среднем забрасывается 220 очков. Можно сыграть на тотале поединка.

    Альтернативная ставка: ТМ 233 с коэффициентом 2.08.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Де’Аарон Фокс поможет «Сакраменто» одержать победу?
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