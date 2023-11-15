Нью-Орлеан. «Смузи Кинг Центр». Дата — 15 ноября. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» продолжает скатываться вниз по турнирной таблице в Западной конференции. На данный момент клуб из Луизианы занимает 10 место при 4 победах и 6 поражениях.

В последних играх «пеликаны» допустили пять поражений подряд. Уступили «Атланте» (105:123), «Денверу» (116:134) и «Миннесоте» (101:122), «Хьюстону» (101:104). Новое поражение «Нью-Орлеан» потерпел в поединке против «Далласа» (124:136).

Выбыл из строя один из лидеров команды Си Джей Макколлум. Защитник «Нью-Орлеана» получил травму груди, ему диагностировали пневмоторакс правого легкого.

Все прогнозы на НБА

У «Нью-Орлеан» большие кадровые проблемы. По-прежнему в лазарете команды находятся Жозе Альварадо (травма лодыжки) и Трэй Мерфи (травма колена). Под вопросом участие Герберта Джонса у которого диагностировали травму ноги.

«Даллас»

«Даллас» продолжает погоню за лидером Западной конференции — «Денвера», расположившись на втором месте. Оба клуба в регулярном чемпионате одержали 8 побед и потерпели 2 поражения.

Техасцы нанесли гостевое поражение «Нью-Орлеану» (136:124). Вклад в победу команды внес Кайри Ирвинг, который отправил в кольцо соперника 36 очков, сделал 6 подборов и отдал 7 передач.

В последних пяти матчах «Даллас» также добился успеха в матчах против «Лос-Анджелес Клипперс» (144:126), «Орландо» (117:102) и «Шарлотт» (124:118). Было и поражение в игре с «Торонто» (116:127).

Вернулся в строй после болезни Дерек Лайвли, однако в лазарет «Далласа» попал Макс Клебер, получив травму пальца. Форвард «Маверикс» уже пропустил игры с «Клипперс» и «Нью-Орлеан».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Нью-Орлеан» — 2.44, победа «Далласа» — 1.65.

Прогноз: Пока «Нью-Орлеан» испытывает кадровый голод, на положительный исход луизианцы вряд ли могут рассчитывать. «Даллас» в свою очередь сейчас на ходу, да и лидеры команды сейчас в оптимальной форме. Мы остановим наш выбор на успехе команды из Техаса.

Ставка: Фора «Далласа» (-4) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 239.5 с коэффициентом 1.97.