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    «Даллас» увезёт победу из Луизианы?

    «Нью-Орлеан» — «Даллас». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Даллас»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан»
    Нью-Орлеан. «Смузи Кинг Центр». Дата — 15 ноября. Время — 04:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» продолжает скатываться вниз по турнирной таблице в Западной конференции. На данный момент клуб из Луизианы занимает 10 место при 4 победах и 6 поражениях.

    В последних играх «пеликаны» допустили пять поражений подряд. Уступили «Атланте» (105:123), «Денверу» (116:134) и «Миннесоте» (101:122), «Хьюстону» (101:104). Новое поражение «Нью-Орлеан» потерпел в поединке против «Далласа» (124:136).

    Выбыл из строя один из лидеров команды Си Джей Макколлум. Защитник «Нью-Орлеана» получил травму груди, ему диагностировали пневмоторакс правого легкого.

    Все прогнозы на НБА

    У «Нью-Орлеан» большие кадровые проблемы. По-прежнему в лазарете команды находятся Жозе Альварадо (травма лодыжки) и Трэй Мерфи (травма колена). Под вопросом участие Герберта Джонса у которого диагностировали травму ноги.

    «Даллас»

    «Даллас» продолжает погоню за лидером Западной конференции — «Денвера», расположившись на втором месте. Оба клуба в регулярном чемпионате одержали 8 побед и потерпели 2 поражения.

    Техасцы нанесли гостевое поражение «Нью-Орлеану» (136:124). Вклад в победу команды внес Кайри Ирвинг, который отправил в кольцо соперника 36 очков, сделал 6 подборов и отдал 7 передач.

    В последних пяти матчах «Даллас» также добился успеха в матчах против «Лос-Анджелес Клипперс» (144:126), «Орландо» (117:102) и «Шарлотт» (124:118). Было и поражение в игре с «Торонто» (116:127).

    Вернулся в строй после болезни Дерек Лайвли, однако в лазарет «Далласа» попал Макс Клебер, получив травму пальца. Форвард «Маверикс» уже пропустил игры с «Клипперс» и «Нью-Орлеан».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Нью-Орлеан» — 2.44, победа «Далласа» — 1.65.

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    Прогноз: Пока «Нью-Орлеан» испытывает кадровый голод, на положительный исход луизианцы вряд ли могут рассчитывать. «Даллас» в свою очередь сейчас на ходу, да и лидеры команды сейчас в оптимальной форме. Мы остановим наш выбор на успехе команды из Техаса.

    Ставка: Фора «Далласа» (-4) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 239.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Нью-Орлеан» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» увезёт победу из Луизианы?
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